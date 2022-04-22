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Son dakika: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte kritik detay...

22.04.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime haftalar kala şampiyonluk yarışı hareketlendi. Lider Trabzonspor'un üst üste 4 maçta puan kaybetmesi sonrasında Fenerbahçe'nin 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalaması, sarı - lacivertli taraftarlara "Acaba?" dedirtiyor. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyon olması için ne gerekiyor? İşte cevabı...

Son dakika: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte kritik detay...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in sonuna yaklaşırken, şampiyonluk yarışında da hareketlenme yaşanıyor. Trabzonspor liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 11 puan arkadan bordo - mavili takımı takip ediyor. Son 9 maçının 8'ini kazanan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımlarının formunu göz önüne alarak şampiyonluk hesapları yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Ligde oynadığı son 5 maçından galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını 11'e düşürmüştü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u da mağlup etmesi halinde Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirecek ve rakibi Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

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Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, şampiyonluk için ne yapması gerekiyor?

Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemesi için Süper Lig'de 73 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'un kalan 5 haftada en fazla 3 puan alması ve sarı - lacivertlilerin tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Yani Fenerbahçe, oynayacağı 5 maçtaki 15 puanın hepsini kazanmak zorunda.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

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Çaykur Rizespor (D)
Gaziantep FK
Beşiktaş (D)
Karagümrük
Yeni Malatyaspor (D)

TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR?

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Trabzonspor ise kalan haftalarda 4 puan toplaması halinde rakiplerinin puanlarına bakmasına gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

TRABZONSPOR'UN KALAN 5 MAÇI

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Adana Demirspor (D)
Antalyaspor
Hatayspor (D)
Altay
Başakşehir (D)


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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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