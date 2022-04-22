Son dakika: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte kritik detay...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in sonuna yaklaşırken, şampiyonluk yarışında da hareketlenme yaşanıyor. Trabzonspor liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 11 puan arkadan bordo - mavili takımı takip ediyor. Son 9 maçının 8'ini kazanan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımlarının formunu göz önüne alarak şampiyonluk hesapları yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Ligde oynadığı son 5 maçından galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını 11'e düşürmüştü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u da mağlup etmesi halinde Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirecek ve rakibi Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, şampiyonluk için ne yapması gerekiyor?

Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemesi için Süper Lig'de 73 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'un kalan 5 haftada en fazla 3 puan alması ve sarı - lacivertlilerin tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Yani Fenerbahçe, oynayacağı 5 maçtaki 15 puanın hepsini kazanmak zorunda.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Çaykur Rizespor (D)

Gaziantep FK

Beşiktaş (D)

Karagümrük

Yeni Malatyaspor (D)

TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trabzonspor ise kalan haftalarda 4 puan toplaması halinde rakiplerinin puanlarına bakmasına gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

TRABZONSPOR'UN KALAN 5 MAÇI

Adana Demirspor (D)

Antalyaspor

Hatayspor (D)

Altay

Başakşehir (D)



