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Son dakika: Fenerbahçe'nin 7 ve 8. transferleri peş peşe açıklanacak! İşte sarı - lacivertlilerin yeni kalecisi ve stoperi...

15.07.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertliler şu ana kadar Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Umut Nayir, Sebastian Szymanski ve Alexander Djiku'yu kadrosuna katmıştı. Kanarya'ın 7. ve 8. transferleri de belli oldu. Fenerbahçe, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao takviyelerini peş peşe açıklamayı hedefliyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertliler, iki önemli transferi bitirmek üzere...

İŞTE 7. VE 8. TRANSFERLER

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Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Umut Nayir, Sebastian Szymanski ve Alexander Djiku'yu katan Fenerbahçe, 7. ve 8. transferlerini peş peşe açıklamayı hedefliyor.

LIVAKOVIC İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı - lacivertliler, kaleci Dominik Livakovic ile kontrat şartlarında anlaştı. Ayrıca A Spor'un haberinde de sarı - lacivertlilerin, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile anlaştığı ve son prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

BECAO DA BİTTİ

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Öte yandan Fenerbahçe'nin savunma hattı için de Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao'nun transferini 10 milyon euroluk bir bedelle tamamladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

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