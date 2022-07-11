SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Willian Arao bugün İstanbul'a geliyor! Jorge Jesus çok istemişti...

Son dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Willian Arao bugün İstanbul'a geliyor! Jorge Jesus çok istemişti...

11.07.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'a resmi imzayı attıran sarı - lacivertlilerin dördüncü transferi olan Willian Arao, bugün İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'nin transferi için Flamengo kulübüyle anlaşmaya vardığı Willian Arao'nun sözleşmesi de belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Willian Arao bugün İstanbul'a geliyor! Jorge Jesus çok istemişti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un verdiği listeye göre transfer operasyonunu yürüten sarı - lacivertli yönetim; Santa Clara'dan Lincoln Henrique, PSV'den Armindo Bruma ve Karagümrük'ten Emre Mor'u kadrosuna katmıştı. Portekizli çalıştırıcının 'mutlaka alınmalı' şeklinde işaret ettiği 6 numara transferinde ise mutlu sona ulaşıldı.

TRANSFER BİTTİ

E9r4C2SWEAApQp8

Fenerbahçe, Brezilya takımlarından Flamengo'da forma giyen Willian Arao'nun transferini bitirdi.

MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

E_HhOPEWUAMwygM

Sarı - lacivertlilerin kulübü ve kendisiyle anlaşmaya vardığı oyuncu, Flamengo'nun Corinthians maçı kadrosuna alınmamıştı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

FOUpUCEWQAAt1vr

Fenerbahçe'nin oyuncuyu bugün İstanbul'a getirmesi beklenirken, Arao'nun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı ifade edildi.

ANLAŞMA DETAYLARI

FOUpUBzXwAMIbk1

Sarı-lacivertliler, 3 milyon euroluk bonservisi 3 taksitte Brezilya kulübü Flamengo'ya ödeyecek. İlk taksit anlaşmanın yapıldığı tarihte, ikinci ödeme kasım ayında, son taksit ise 2023 Ekim ayında ödenecek.

JESUS ÇOK İSTEMİŞTİ

FOUpUB0WQAMsPL_

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Willian Arao transferini yönetimden özellikle istemişti.

KULÜP OPSİYONLU ARTI 1

FBn1tzbWEAMIoMW

Başarılı futbolcuya senelik 1 milyon euro maaş ödenecek. Mukavelenin 3+1 senelik olması bekleniyor. Sözleşmedeki "+1"lik kısım kulüp opsiyonlu olacak. Yani Fenerbahçe oyuncudan memnun kalır ve devam etmek isterse "+1" yılı devreye sokacak.

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

FBn1tzaX0AIBwYs

Kariyerinde ilk kez Avrupa'da boy gösterecek olan futbolcu, önceki günkü idmanda takım arkadaşlarına veda etmişti. Arao, Jorge Jesus'un Flamengo döneminde en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu.

SÜREKLİ TELEFON AÇTI

EvKaZZdXEAg-DuZ

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, Willian Arao transferini yönetimden özellikle istemişti. Bu sayede orta alanın savunma gücünü yukarı çıkarmayı planlayan Jesus, Brezilyalı futbolcuyla da transfer döneminde sık sık telefon görüşmeleri yapmıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

EJDLVJEX0AEPCBc

Geçen sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkan Brezilyalı Willian Arao, takımına 5 gol - 2 asistlik bir katkı yapmayı başarmıştı. 29 yaşındaki oyuncu 2017 yılında 1 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya yıkıldı! Polat & Arda Güler...Sosyal medya yıkıldı! Polat & Arda Güler...
Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''
Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe flamengo son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''

Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''

Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"

Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"

Süper Lig devi çıldırdı! Cavani ve Suarez'i duyurdular

Süper Lig devi çıldırdı! Cavani ve Suarez'i duyurdular

Şaka yapmak istedi, kankasının bileğini kırdı!

Şaka yapmak istedi, kankasının bileğini kırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.