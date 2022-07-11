Son dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Willian Arao bugün İstanbul'a geliyor! Jorge Jesus çok istemişti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un verdiği listeye göre transfer operasyonunu yürüten sarı - lacivertli yönetim; Santa Clara'dan Lincoln Henrique, PSV'den Armindo Bruma ve Karagümrük'ten Emre Mor'u kadrosuna katmıştı. Portekizli çalıştırıcının 'mutlaka alınmalı' şeklinde işaret ettiği 6 numara transferinde ise mutlu sona ulaşıldı.

TRANSFER BİTTİ

Fenerbahçe, Brezilya takımlarından Flamengo'da forma giyen Willian Arao'nun transferini bitirdi.

MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Sarı - lacivertlilerin kulübü ve kendisiyle anlaşmaya vardığı oyuncu, Flamengo'nun Corinthians maçı kadrosuna alınmamıştı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'nin oyuncuyu bugün İstanbul'a getirmesi beklenirken, Arao'nun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı ifade edildi.

ANLAŞMA DETAYLARI

Sarı-lacivertliler, 3 milyon euroluk bonservisi 3 taksitte Brezilya kulübü Flamengo'ya ödeyecek. İlk taksit anlaşmanın yapıldığı tarihte, ikinci ödeme kasım ayında, son taksit ise 2023 Ekim ayında ödenecek.

JESUS ÇOK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Willian Arao transferini yönetimden özellikle istemişti.

KULÜP OPSİYONLU ARTI 1

Başarılı futbolcuya senelik 1 milyon euro maaş ödenecek. Mukavelenin 3+1 senelik olması bekleniyor. Sözleşmedeki "+1"lik kısım kulüp opsiyonlu olacak. Yani Fenerbahçe oyuncudan memnun kalır ve devam etmek isterse "+1" yılı devreye sokacak.

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Kariyerinde ilk kez Avrupa'da boy gösterecek olan futbolcu, önceki günkü idmanda takım arkadaşlarına veda etmişti. Arao, Jorge Jesus'un Flamengo döneminde en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu.

SÜREKLİ TELEFON AÇTI

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, Willian Arao transferini yönetimden özellikle istemişti. Bu sayede orta alanın savunma gücünü yukarı çıkarmayı planlayan Jesus, Brezilyalı futbolcuyla da transfer döneminde sık sık telefon görüşmeleri yapmıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkan Brezilyalı Willian Arao, takımına 5 gol - 2 asistlik bir katkı yapmayı başarmıştı. 29 yaşındaki oyuncu 2017 yılında 1 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

