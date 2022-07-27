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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı'ndan olay paylaşım!

27.07.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk turu 0-0 eşitlikle geçilen mücadelenin rövanşında da normal süre 1-1 eşitlikle tamamlanırken, 114. dakikadaki gole engel olamayan Sarı-Lacivertliler, Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Asbaşkanı'ndan tepki çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı'ndan olay paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan mücadelede 0-0'ın rövanşında rakibine 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'nde havlu atmıştı. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı uzatmaya götürsede 114. dakikada Karavayev'in golüne engel olamazken, yolun UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı.

TRABZONSPOR ASBAŞKANI'NDAN OLAY PAYLAŞIM!

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Birçok ilginç ana sahne olan karşılaşmanın yankıları sosyal medyada sürerken, Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın mücadele sonunda attığı tweet gündem oldu. Doğan, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kişisel hesabından gülücük emoji paylaşırken, bu paylaşım birçok Sarı-Lacivertli taraftarın tepkisine neden oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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