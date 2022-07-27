SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı'ndan olay paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan mücadelede 0-0'ın rövanşında rakibine 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'nde havlu atmıştı. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı uzatmaya götürsede 114. dakikada Karavayev'in golüne engel olamazken, yolun UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı.

TRABZONSPOR ASBAŞKANI'NDAN OLAY PAYLAŞIM!

Birçok ilginç ana sahne olan karşılaşmanın yankıları sosyal medyada sürerken, Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın mücadele sonunda attığı tweet gündem oldu. Doğan, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kişisel hesabından gülücük emoji paylaşırken, bu paylaşım birçok Sarı-Lacivertli taraftarın tepkisine neden oldu.

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