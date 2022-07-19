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Son dakika: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda sürpriz! Yıldız isim kafileye dahil edilmedi...

19.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Teknik direktör Jorge Jesus, Kiev maçı kamp kadrosunu ise belirledi. Son antrenmanda sakatlanan Mergim Berisha kafilede yer almazken, Marcel Tisserand kadroya dahil edildi. Sarı - lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ise Jesus tarafından tercih edilmedi ve kafile dışında kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda sürpriz! Yıldız isim kafileye dahil edilmedi...
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Jorge Jesus, kritik maçın kadrosunu belirledi.

Sarı - lacivertlilerin Ukrayna temsilcisi ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

KADRODA SÜRPRİZ

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Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ve son antrenmanda sakatlanan Mergim Berisha kadroda yer almazken, Marcel Tisserand kafileye dahil edildi.

SOSYAL MEDYADA PELKAS YORUMLARI

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Sarı - lacivertli taraftarlar, Pelkas'ın kadroda bulunmaması sonrasında oyuncunun başka bir takıma transfer olacağına dair yorumlarda bulundular.

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Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


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