Son dakika: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda sürpriz! Yıldız isim kafileye dahil edilmedi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Jorge Jesus, kritik maçın kadrosunu belirledi.

Sarı - lacivertlilerin Ukrayna temsilcisi ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

KADRODA SÜRPRİZ

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ve son antrenmanda sakatlanan Mergim Berisha kadroda yer almazken, Marcel Tisserand kafileye dahil edildi.

SOSYAL MEDYADA PELKAS YORUMLARI

Sarı - lacivertli taraftarlar, Pelkas'ın kadroda bulunmaması sonrasında oyuncunun başka bir takıma transfer olacağına dair yorumlarda bulundular.

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



