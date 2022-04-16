Son dakika: Fenerbahçe'nin gözü yükseklerde! Göztepe'yi de mağlup etti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de kapalı gişe oynanan maçta taraftarıyla bütünleşen sarı - lacivertliler, karşılaşmaya hem ikinci sırayı kaybetmemek hem de şampiyonluk umutlarını artırmak için Göztepe ise küme hattından kurtulmak için çıktı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı müsabakada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükselterek ikinciliğini sürdürdü. Üst üste 10. kez yenilen Göztepe ise 27 puanla 19. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Gaziantep FK deplasmanında 3 puan arayacak.

MERT HAKAN ORTALADI, SERDAR AZİZ ATTI

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 5. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar Aziz, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PELKAS SAKATLANDI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, yaşadığı sakatlık sonrasında 31. dakikada oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşlarının moral verdiği oyuncu, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

VAR UYARDI; PENALTI, KIRMIZI KART VE ARDA GÜLER

Mücadelenin 82. dakikasında VAR, hakem Yasin Kol'u Diego Rossi'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrasında çağırdı. Pozisyonu izleyen Kol, penaltı noktasını gösterdi ve Moubandje'ye kırmızı kart gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Arda Güler, topu ve kaleciyi farklı köşelere yolladı ve Fenerbahçe'ye 2-0'lık üstünlüğü getirdi.

Ayrıca Arda Güler, Kadıköy'deki ilk golünü kaydetti. Genç yıldız, Süper Lig'de ise 3. kez ağları sarstı.

İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın ligin 32. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbiye ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

PELKAS TERCİHİ

Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine ilk 11'de Dimitris Pelkas'ı tercih etti.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Attila Szalai yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan ile cezalı İrfan Can Kahveci, kadroya alınmadı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli takımın Göztepe ile oynadığı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.



