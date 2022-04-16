SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'nin gözü yükseklerde! Göztepe'yi de mağlup etti...

Son dakika: Fenerbahçe'nin gözü yükseklerde! Göztepe'yi de mağlup etti...

16.04.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması nefes kesti. Hem ikinci sırayı kaybetmek istemeyen hem de az da olsa şampiyonluk umutlarını devam ettirmeyi hedefleyen Fenerbahçe ile küme düşme hattından kurtulmak için sahaya çıkan Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maç, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertliler, lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indirdi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin gözü yükseklerde! Göztepe'yi de mağlup etti...
Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de kapalı gişe oynanan maçta taraftarıyla bütünleşen sarı - lacivertliler, karşılaşmaya hem ikinci sırayı kaybetmemek hem de şampiyonluk umutlarını artırmak için Göztepe ise küme hattından kurtulmak için çıktı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı müsabakada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti.

AA-20220416-27584556-27584550-FENERBAHCE_GOZTEPE

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükselterek ikinciliğini sürdürdü. Üst üste 10. kez yenilen Göztepe ise 27 puanla 19. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Gaziantep FK deplasmanında 3 puan arayacak.

MERT HAKAN ORTALADI, SERDAR AZİZ ATTI

6dc040f9-429d-4a8d-9343-2fafe21cebb3

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 5. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar Aziz, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

PELKAS SAKATLANDI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

ad4bebe1-0235-4aa8-ad9a-248bf233f505

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, yaşadığı sakatlık sonrasında 31. dakikada oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşlarının moral verdiği oyuncu, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

VAR UYARDI; PENALTI, KIRMIZI KART VE ARDA GÜLER

FQfRsvpWUAENVU3

Mücadelenin 82. dakikasında VAR, hakem Yasin Kol'u Diego Rossi'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrasında çağırdı. Pozisyonu izleyen Kol, penaltı noktasını gösterdi ve Moubandje'ye kırmızı kart gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Arda Güler, topu ve kaleciyi farklı köşelere yolladı ve Fenerbahçe'ye 2-0'lık üstünlüğü getirdi.

Ayrıca Arda Güler, Kadıköy'deki ilk golünü kaydetti. Genç yıldız, Süper Lig'de ise 3. kez ağları sarstı.

İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

AA-20220416-27584556-27584555-FENERBAHCE_GOZTEPE

Fenerbahçe, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın ligin 32. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbiye ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

PELKAS TERCİHİ

Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine ilk 11'de Dimitris Pelkas'ı tercih etti.

2d587755-1071-4b6b-85e1-819b0b9357d2

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Attila Szalai yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

AA-20220416-27584821-27584820-FENERBAHCE_GOZTEPE

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan ile cezalı İrfan Can Kahveci, kadroya alınmadı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

3cbbe3d7-b6bb-4993-8bf9-a0c911c708cc

Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli takımın Göztepe ile oynadığı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı! 'Tarihi şampiyonluk...'Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı! 'Tarihi şampiyonluk...'
İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...
Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe Serdar Aziz Dimitrios Pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Galatasaray'a geri dönüyor! Bu sezon Messi'yi geçti...

Galatasaray'a geri dönüyor! Bu sezon Messi'yi geçti...

Fenerbahçe'de geri dönüşe tepki! "Geldiği gibi gönderin..."

Fenerbahçe'de geri dönüşe tepki! "Geldiği gibi gönderin..."

Fenerbahçe - Göztepe maçında inanılmaz an! Ne yaptın Altay...

Fenerbahçe - Göztepe maçında inanılmaz an! Ne yaptın Altay...

Galatasaray'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler çok kızacak...

Galatasaray'dan flaş hamle! Fenerbahçeliler çok kızacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.