Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Sörloth transferi için tarih verdiler

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isterken sezonu en erken açan takım olarak ön plana çıkıyor. Şu ana kadar 3 hazırlık mücadelesi gerçekleştiren Sarı-Lacivertli ekip ilk hazırlık maçında FC Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 geçmişti. Son hazırlık karşılaşmasında ise Al-Shamal ile karşılaşan Jesus'un öğrencileri rakibini 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

FORVET ARANIYOR!

Sarı-Lacivertliler transferde de oldukça hareketli günler geçirirken özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırmış durumda. Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerini resmen açıklayan Fenerbahçe forvet arayışlarına hız verirken daha önce Trabzonspor'da forma giymiş olan ve gol kralı olmayı başaran, bu performansının ardından Leipzig'e transfer olan Sörloth'u listesine almıştı.

OCAK AYINA KADAR LEIPZIG'DE!

Alman ekibine 20 milyon Euro karşılığında transfer olan ancak transfer olduğu günden bu yana beklenen performansı bir türlü karşılayamayan Norveçli yıldız için yeni gelişmeler yaşanıyor. Norveç basınındaki haberlere göre Sörloth Leipzig'in yeni hocası Domenico Tedesco'nun gözüne girebilmeyi kafasına koymuş durumda. 26 yaşındaki golcünün Almanya'da kendisini kabul ettirmek istediği belirtilirken, oyuncunun en azından ocak ayına kadar kulüpte kalacağının altı çizildi.

SON ŞANSI TEDESCO!

Michael Breines Oredam'ın derlediği haberde geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren ve çıktığı 42 mücadelede 7 gol kaydeden Sörloth için yeni hocanın bir şans tanıyacağı, Tedesco'nun Sörloth'un Almanya serüveninin devamı için son şans olduğu ve kendisine en azından ocak ayına kadar bir şans tanıyacağı belirtildi. Bu haber Fenerbahçe'nin umutlarını kırarken, Sörloth'un kendisine verilen bu şansı iyi değerlendirmesi gerektiği aksi taktirde Türkiye'ye dönmesinin kaçınılımaz olduğu belirtildi.



