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Son dakika: Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique'nin sağlık kontrolünde problem çıktı!

29.07.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Slovacko maçı hazırlıkları devam ederken, transferde de büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a getirdiği savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinde problem çıktı. Sarı - lacivertlilerin Flamengo ile anlaşmaya vardığı oyuncunun transferini bu sebeple beklettiği ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique'nin sağlık kontrolünde problem çıktı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Slovacko ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesi öncesinde transferde hareketli saatler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Bruma, Lincoln Henrique, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King, Willian Arao ve Joao Pedro'yu katan sarı - lacivertliler, Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi de İstanbul'a getirmişti.

GUSTAVO HENRIQUE'DE SICAK GELİŞME

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Fenerbahçe'nin transferi için Flamengo ile anlaştığı ve görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a getirdiği savunma oyuncusu Gustavo Henrique için sıcak bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE PROBLEM ÇIKTI

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Globo'nun haberine göre; Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinde problem çıktı. Fenerbahçe'nin oyuncunun dizinde tespit edilen problem sonrasında Flamengo'dan sağlık raporu istediği belirtildi.

GENİŞ KAPSAMLI BAKILACAK

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Sarı - lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyu geniş kapsamlı bir kontrole daha sokacağı ve kararını bu kontroller sonrasında vereceği ifade edildi.

Öte yandan Portekiz basınına konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Şu anda iki stoper ve bir kalecinin imzasını bekliyoruz. Gustavo Henrique transferi henüz kesin değil" demişti.

Flamengo formasıyla 2022'de 10 resmi maça çıkan Henrique, 2 gol kaydetti.

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