Son dakika: Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique'nin sağlık kontrolünde problem çıktı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Slovacko ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesi öncesinde transferde hareketli saatler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Bruma, Lincoln Henrique, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King, Willian Arao ve Joao Pedro'yu katan sarı - lacivertliler, Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi de İstanbul'a getirmişti.

GUSTAVO HENRIQUE'DE SICAK GELİŞME

Fenerbahçe'nin transferi için Flamengo ile anlaştığı ve görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a getirdiği savunma oyuncusu Gustavo Henrique için sıcak bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE PROBLEM ÇIKTI

Globo'nun haberine göre; Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinde problem çıktı. Fenerbahçe'nin oyuncunun dizinde tespit edilen problem sonrasında Flamengo'dan sağlık raporu istediği belirtildi.

GENİŞ KAPSAMLI BAKILACAK

Sarı - lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyu geniş kapsamlı bir kontrole daha sokacağı ve kararını bu kontroller sonrasında vereceği ifade edildi.

Öte yandan Portekiz basınına konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Şu anda iki stoper ve bir kalecinin imzasını bekliyoruz. Gustavo Henrique transferi henüz kesin değil" demişti.

Flamengo formasıyla 2022'de 10 resmi maça çıkan Henrique, 2 gol kaydetti.

