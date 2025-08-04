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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, bu aşamada Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Gerçekleştirilen kura sonrası Sarı-Lacivertliler'in bu turu geçmesi halindeki rakibi de belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekiliyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ

SON DAKİKA: Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi nde Feyenoord u geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! 1

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

KARŞILAŞMALARIN TARİHLERİ

SON DAKİKA: Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi nde Feyenoord u geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! 2

Hollanda temsilcisini geçmesi durumunda play-off etabında Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.

İlk maç: 19-20 Ağustos (İç saha)

Rövanş: 26-27 Ağustos (Deplasman)

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Süper Lig kura çekimi son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
biz Feyeneorda elenince Benfica ile oynamamıza gerek kalmayacak zaten :)
Feyenoordu Alman ligi takımı Wolfsburg maçında izledim. Çok iyi bir takım. Rahatça 4-0 yendiler.FB nin çok iyi oynaması lazım. Bu turu geçelim sonrasına o zaman bakılır....
nasılsa feyenordu geçemiyecek boşuna merak etmeyelim
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