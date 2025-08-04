SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekiliyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

KARŞILAŞMALARIN TARİHLERİ

Hollanda temsilcisini geçmesi durumunda play-off etabında Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.

İlk maç: 19-20 Ağustos (İç saha)

Rövanş: 26-27 Ağustos (Deplasman)