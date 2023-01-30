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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Emre Demir, Barcelona'dan Kadıköy'e adım atıyor...

30.01.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler, Barcelona'dan Emre Demir'in transferi için İspanya La Liga devi ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştı. 2022 yılında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon Euro'ya transfer olan Emre, istenilen performansı sergileyememiş ve sıçrama yapamamıştı. Genç yıldızın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Emre Demir, Barcelona'dan Kadıköy'e adım atıyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar gözünü transfere çevirdi. Ara transfer dönemini Samet Akaydin ile açan sarı - lacivertliler, Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde'yi de İstanbul'a getirmiş ve Kasımpaşa maçını izletmişti.

EMRE DEMİR İLE ANLAŞILMIŞTI

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Armindo Bruma'yı Braga'ya kiralayan sarı - lacivertlilerde bir flaş gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, Türk orta saha oyuncusu Emre Demir için Barcelona ile anlaşmaya varmıştı.

BEDAVAYA GELDİ! SÖZLEŞMESİ İSE...

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Kanarya, Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis bedeli ödemeyeceği ortaya çıkmıştı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

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Sezonun geri kalanında sarı - lacivertli formayı giyecek olan Emre Demir, sağlık kontrolünden geçmek için bu İstanbul’da olacak.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

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*15 yaş 9 ay 25 gün ile Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre Demir, 2022 yılında 2 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu.


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