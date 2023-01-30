Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Emre Demir, Barcelona'dan Kadıköy'e adım atıyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar gözünü transfere çevirdi. Ara transfer dönemini Samet Akaydin ile açan sarı - lacivertliler, Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde'yi de İstanbul'a getirmiş ve Kasımpaşa maçını izletmişti.

EMRE DEMİR İLE ANLAŞILMIŞTI

Armindo Bruma'yı Braga'ya kiralayan sarı - lacivertlilerde bir flaş gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, Türk orta saha oyuncusu Emre Demir için Barcelona ile anlaşmaya varmıştı.

BEDAVAYA GELDİ! SÖZLEŞMESİ İSE...

Kanarya, Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis bedeli ödemeyeceği ortaya çıkmıştı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Sezonun geri kalanında sarı - lacivertli formayı giyecek olan Emre Demir, sağlık kontrolünden geçmek için bu İstanbul’da olacak.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

*15 yaş 9 ay 25 gün ile Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre Demir, 2022 yılında 2 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu.



