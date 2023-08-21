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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder maça damgasını vurdu! Edin Dzeko'ya yaptığı asistle yine bir ilke imza attı...

21.08.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de yeni transfer Cengiz Ünder, sahaya ilk 11'de çıktı. Sarı - lacivertli formayı ilk kez sırtına geçiren Ünder, takımının 62. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu golde yaptığı asistle geceye damgasını vurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve oldukça büyük bir mücadeleye sahne olan maçta sarı - lacivertlilerin yeni transferi Cengiz Ünder, yaptığı asistle ön plana çıktı.

CENGİZ & DZEKO İŞ BİRLİĞİ

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Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına ortasını yaptı. İyi pozisyon alan Edin Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu gol sonrasında Cenig Ünder ile ilgili dikkat çeken bir detay öne çıktı.

AVRUPA VE FENERBAHÇE KARİYERİNDE...

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Sarı - lacivertilerin yeni transferi Cengiz Ünder, bu golle birlikte Avrupa ve Fenerbahçe kariyerinde ilk asistlerini Edin Dzeko'ya yapmış oldu.

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