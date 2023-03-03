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Son dakika: Fenerbahçe resti çekti! Lucas Moura ya imza atacak ya da sarı - lacivertli formayı unutacak...

03.03.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katan sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Lucas Moura için de bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Oyuncunun oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer zora girmişti. Fenerbahçe'nin yeni planı ise ortaya çıktı...

Son dakika: Fenerbahçe resti çekti! Lucas Moura ya imza atacak ya da sarı - lacivertli formayı unutacak...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a kaptırdığı liderliği geri almak için çabalayan ve bir yandan da UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynayacağı Sevilla maçına hazırlanan Fenerbahçe'de gündem transfer... Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı - lacivertlilerin radarına Tottenham'dan dünyaca ünlü yıldız Lucas Moura girmişti.

İMZA PARASI İSTEĞİ GERİ ADIM ATTIRMIŞTI

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Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, "Tottenham'daki alacaklarını bırak, imza parası verelim" teklifini öne sürdü. Ancak oyuncunun imza parası olarak 8 milyon sterlinlik bir talepte bulunması sarı - lacivertlilere geri adım attırdı.

FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

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Brezilyalı yıldızla yeniden masaya oturan Fenerbahçe'nin 3,5 milyon euroluk bir imza parası önerdiği ifade edildi.

MOURA'YA SÜRE TANINDI

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Sarı - lacivertli kurmayların, Lucas Moura'ya kararını 3 Mart'a (bugün) bildirmesi için süre tanıdığı ve transferin gerçekleşmemesi halinde alternatif adaylara yöneleceği kaydedildi.

Oyuncudan gelecek cevabı bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun onay vermesi halinde Tottenham ile görüşerek transferi bitirecek.

Bu sezon Tottenham ile 13 resmi maça çıkan Moura, gol ya da asist katkısı veremedi.

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