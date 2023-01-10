SON DAKİKA: Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı, resmi açıklama geldi! Yıldız oyuncunun takıma katılma tarihi de belli oldu...

Samet Akaydın’ın temsilcileri Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlayan iki taraf mutlu sona ulaştı. Samet Akaydın'ın transferi 12 Ocak'ta resmen açıklanacak.
Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samet Akaydın resmen Fenerbahçe'ye imzayı attı. Bazı taraftarlar Samet'in transferini olumlu karşılarken bazıları da memnun olmadı.
HaberTürk'e konuşan Samet Akaydın, "Futbola yeniden başlamış gibi çok mutlu ve heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım." dedi.
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.