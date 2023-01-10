SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı, resmi açıklama geldi! Yıldız oyuncunun takıma katılma tarihi de belli oldu...

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı, resmi açıklama geldi! Yıldız oyuncunun takıma katılma tarihi de belli oldu...

10.01.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki ilk transferi belli oldu. Samet Akaydın'ın temsilcileri ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler her konuda anlaşmaya vardı. Adana Demirspor forması giyen Samet'in 12 Ocak'ta resmen açıklanması bekleniyor. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydın'ın bu transferden dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı, resmi açıklama geldi! Yıldız oyuncunun takıma katılma tarihi de belli oldu...
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Samet Akaydın’ın temsilcileri Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlayan iki taraf mutlu sona ulaştı. Samet Akaydın'ın transferi 12 Ocak'ta resmen açıklanacak.

"İLKLER VE SONLAR HER ZAMAN ÖZELDİR" DEMİŞTİ

samet-akaydin

Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullanmıştı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

63bc7ddd4e3fe11a90855007

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samet Akaydın resmen Fenerbahçe'ye imzayı attı. Bazı taraftarlar Samet'in transferini olumlu karşılarken bazıları da memnun olmadı.

"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM"

samet-akaydin-1639319165-76587

HaberTürk'e konuşan Samet Akaydın, "Futbola yeniden başlamış gibi çok mutlu ve heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım." dedi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes Altay Bayındır'ı eleştirirken sürpriz bir ismin takımdan ayrılmasını istediHerkes Altay Bayındır'ı eleştirirken sürpriz bir ismin takımdan ayrılmasını istedi
Ne yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldıNe yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldı
Satış için ilk görüşme! Abramoviç ve G.Saray...Satış için ilk görüşme! Abramoviç ve G.Saray...
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor fenerbahçe samet akaydın transfer dönemi yıllık maçı erden fenerbahçe transferi başakşehi yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek

2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek

Tapuda artık bunu yapamayacaklar! Bakan Nebati duyurdu: Konutta fiyat ve rayiç bedele müdahale geliyor

Tapuda artık bunu yapamayacaklar! Bakan Nebati duyurdu: Konutta fiyat ve rayiç bedele müdahale geliyor

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Cristiano Ronaldo hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı yaktı!

Cristiano Ronaldo hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı yaktı!

Başakşehir yaptığı transferler Türkiye'de bir ilke imza attı

Başakşehir yaptığı transferler Türkiye'de bir ilke imza attı

Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da şok!

Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da şok!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.