SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenir elenmez Icardi'den paylaşım! Sarı-Lacivertliler'i çok kızdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile 2-1'in rövanşında karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin 117. dakikasında kalesinde penaltıdan gördüğü gol sonrası rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Devler Ligi hasreti 16 yıla çıkan Sarı-Lacivertliler'in elenmesinin hemen ardından Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den bir paylaşım geldi.

LILLE GÖNDERMESİ!

Eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile kendisinin bulunduğu ve kahkaha attıkları bir kareyi paylaşan Icardi, bu paylaşımına karşılaşma öncesi Lille'in de kullandığı 'Aşkın Olayım' müziğini ekleyerek bir göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.

İŞTE O PAYLAŞIM...