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SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenir elenmez Icardi'den paylaşım! Sarı-Lacivertliler'i çok kızdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.08.2024 22:53
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Son dakika... Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'e elenmesinin ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den Sarı-Lacivertliler'i kızdıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenir elenmez Icardi'den paylaşım! Sarı-Lacivertliler'i çok kızdırdı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile 2-1'in rövanşında karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin 117. dakikasında kalesinde penaltıdan gördüğü gol sonrası rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

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Devler Ligi hasreti 16 yıla çıkan Sarı-Lacivertliler'in elenmesinin hemen ardından Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den bir paylaşım geldi.

Lille'den F.Bahçe'ye Icardi göndermesi! Maça saatler kala bunu yaptılar Lille'den F.Bahçe'ye Icardi göndermesi! Maça saatler kala bunu yaptılar

LILLE GÖNDERMESİ!

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Eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile kendisinin bulunduğu ve kahkaha attıkları bir kareyi paylaşan Icardi, bu paylaşımına karşılaşma öncesi Lille'in de kullandığı 'Aşkın Olayım' müziğini ekleyerek bir göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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