Maça saatler kala bunu paylaştılar! Taraftarlar çılgına döndü... Lille'den Fenerbahçe'ye Icardi göndermesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Lille cephesinden ardı ardına paylaşımlar gelirken, ilk olarak İstanbul'dan çeşitli görseller paylaşmışlar ve bu paylaşıma "Fırtına öncesi sessizlik" notunu düşmüşlerdi.

ICARDI GÖNDERMESİ

Maça saatler kala yapılan bir diğer paylaşım ise oldukça ses getirdi. Lille'in resmi Instagram hesabından İstanbul'a tanıtan paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı kullanılırken bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-Lacivertli taraftarlar Lille'in bu paylaşımına yoğun tepki gösterdi.

Lille, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile Lille arasında bugün Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.