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  4. Maça saatler kala bunu paylaştılar! Taraftarlar çılgına döndü... Lille'den Fenerbahçe'ye Icardi göndermesi!

Maça saatler kala bunu paylaştılar! Taraftarlar çılgına döndü... Lille'den Fenerbahçe'ye Icardi göndermesi!

13.08.2024 17:00
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Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.08.2024 17:00
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Fenerbahçe ile karşılaşacak Lille, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürürken İstanbul'u tanıtan görsellerin paylaşıldığı videoda Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını tercih etmesi sosyal medyada gündem olurken, bu durum Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça sinirlendirdi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Lille cephesinden ardı ardına paylaşımlar gelirken, ilk olarak İstanbul'dan çeşitli görseller paylaşmışlar ve bu paylaşıma "Fırtına öncesi sessizlik" notunu düşmüşlerdi.

''Ezeli rakibini taklit etmek istiyor!" ''Ezeli rakibini taklit etmek istiyor!"

ICARDI GÖNDERMESİ

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Maça saatler kala yapılan bir diğer paylaşım ise oldukça ses getirdi. Lille'in resmi Instagram hesabından İstanbul'a tanıtan paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı kullanılırken bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-Lacivertli taraftarlar Lille'in bu paylaşımına yoğun tepki gösterdi.

Lille, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile Lille arasında bugün Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika galatasaray icardi
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