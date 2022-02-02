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Son dakika: Fenerbahçe sezon başı göndermişti şimdi geri çağırdı! Pereira fişini çekmişti Ozan Tufan yuvaya döndü

02.02.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler sezon başında Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Takım kaptanlarından olan Ozan Tufan, Vitor Pereira'nın kadroda düşünmemesi üzerine İngiltereye transfer olmuştu. Az önce gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Milli oyuncu bugün İstanbul'da olacak.

Son dakika: Fenerbahçe sezon başı göndermişti şimdi geri çağırdı! Pereira fişini çekmişti Ozan Tufan yuvaya döndü
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Watford
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerden transfer hamleleri peş peşe geliyor. Max Meyer'i Danimarkaya gönderen Fenerbahçe, milli oyuncu Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Ozan Tufan, özellikle son dönemde takımı Watford'ta forma şansı bulamıyordu.

İSMAİL KARTAL ÇAĞIRDI

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın orta sahaya acil takviye istemesi üzerine Fenerbahçe yönetimi devreye girdi. Ozan Tufan'ı bizzat arayan İsmail Kartal, yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri çağırdı. Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan'ın Watford ile yaptığı 'kümede kalınması halinde bonservisinin alınacağı' maddesi de geçerliliğini koruyacak.

WATFORD KARİYERİ

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Ozan Tufan bu sezon Watford formasını 7 kez giyerken 335 dakika sahada kalmış, gol ya da asist üretememişti. Fenerbahçe'de toplam 174 maça çıkan Ozan Tufan'ın 21 gol ve 24 asisti bulunuyor.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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