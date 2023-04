Son dakika: Fenerbahçe; Sivas'ta kazandı, gözünü derbiye dikti! Yazarlardan flaş yorumlar geldi! 'Eğer Beşiktaş kazanırsa...'

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Diego Rossi ve Ferdi Kadıoğlu (2) kaydetti. Kanarya, bu skorla birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e düşürdü.

Sivas'ta morallenen Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak olan derbiyi beklemeye geçti.

Spor yazarları ve yorumcuları ise Sivasspor - Fenerbahçe maçını köşelerinde değerlendirirken, kritik derbiyi de yorumladı. İşte öne çıkan ifadeler;

"TAM BİR AMATÖR İŞİ"

ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: "İrfan Can'ın atılması tam bir amatör işi. Fenerbahçe'de oynuyorsun, kesinlikle öyle bir hareketi yapmaman gerekir. Sert mi yumuşak mı olmaz. Yapma o hareketi. İrfan Can'ın Ferdi'ye attırdığı gol tam bir futbol güzelliği. Ben asist diye buna derim. İrfan Can'ın Ferdi'ye attığı topun asistliği için şöyle diyebiriz: Yüzde 100 asist."

"DERBİYİ HEYECANLA İZLER"

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "En iyi golcüsü sakatlanmış, en iyi orta sahası kırmızı kart görmüş, en iyi pas yapan yıldızı soyunma odasında bırakılmış on kişilik Fenerbahçe’nin işi çok kolay değildi tabi. Ama büyük takım böyle anlaşılırdı. 69. dakikada sadece savunan durumuna düşen Fenerbahçe’de, Jesus nihayet Padro’yu çıkardı, önde top tutabilen, uzun toplarla fırsat yakalayabilen Serdar Dursun’u aldı. Çok fark etti takım. Tabi, savunma bir yere kadardı. Rıza Çalımbay’ın hamlelerinden Caicedo skoru 1-3 yapınca, Jesus Alioski ile Mert Hakan’ı aldı sağlam bir kurgu denedi ve başka gol olmadı. Artık heyecanla derbi izlemek Fenerbahçe’nin en büyük hakkı."

"BU ACEMİLİK NEDEN?"

GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Sahanın belki de en "verimsiz" oyuncusu Rossi'nin maçın en "kritik" ismi olması… Futbolun kendi içindeki cilvesinde, "hesaplanamaz" ihtimali yaptı Rossi. Sahanın her köşesini tutmuş, her oyuncuya kontrol getirmiş Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u, Rossi'nin topla bu kadar mesafe kaydedip, risk alıp, gol vuruşunu yapacağını düşünemedi. Maçın "kırılma" anıydı. Fenerbahçe son beraberliğin "ölü toprağını" attı üstünden. "Kazanırız" inancını kazandı ve maçı yönetmeye başladı. "Yönetmek" derken, iki oyun aklı vardı; İrfan Can ve Arda Güler… İki dakika arayla ayrıldılar oyundan. İrfan Can ikinci kez, benzer pozisyondan kırmızı görüyor. İlki Galatasaray maçındaydı. Takımın en güvenilir oyuncusu olması gerekirken acemilik neden? İsmail Yüksek hamlesi doğru ama Arda Güler tercihi anlamsız. Pedro varken… Veya Peres dururken…"

"AZ KALSIN BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT EDİYORDU"

EMRE BOL/FOTOMAÇ: "Ya arkadaş Fenerbahçe kazansa da kaybetse de hep bir şeyler oluyor, şöyle rahat rahat maç izleyemiyoruz! Taraftarın sürekli yüreği ağzında! 2 farkla öndeyken, rakibi iyice kendi sahasına sıkıştırmışken İrfan Can'ın gördüğü kırmızı kart az kalsın bir çuval inciri mahvedecekti. Neyseki 3. gol erkenden geldi, Sivasspor'un gardı iyice düştü. Bu arada İrfan Can'ın kırmızısı yüzde yüz doğru. Tartışılacak bir durum yok. Ancak bu kırmızının esas nedeni dönen toplarda rakibi karşılayan oyuncunun faul yapmayı bilmemesi! İrfancan gerçekten faulle nasıl rakip durduracağını bilmiyor. Daha yumuşak yapacakken ayarı kaçırdı. Bunu birçok maçta yapıyor."

"CEZA SAHASINA BİLE SOKMADI"

İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "İrfan Can atılıncaya kadar, harika bir savunma oyunu oynayan bir Fenerbahçe vardı. Sivasspor'u bırakın pozisyona sokmayı kendi ceza sahalarına bile sokmadılar. Rossi'nin kişisel becerisi sonrasında da Ferdi'nin fırsatçılığıyla iki gol buldular. Her şey yolunda giderken İrfan'ın yaptığı hareket hem affedilmezdi hem de Fenerbahçe'yi zora sokabilecek bir andı. Ama hemen akabinde gelen Ferdi'nin ikinci golü bir anlamda maçı bitirdi. Arda'nın ikinci yarıya başlarken oyundan çıkması normaldi."

"BEŞİKTAŞ KAZANIRSA..."

SİNAN ENGİN: "Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerse lig yeniden başlar. Bütün şanslar ve kozlar Fenerbahçe'nin eline geçer."