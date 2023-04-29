SON DAKİKA: Fenerbahçe Sivasspor'u 10 kişiyle 3-1 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. 32. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a konuk olacağı haftada hata yapmadı. Öte yandan karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında yaşadığı korkutan sakatlık sonrası Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Kahveci ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

VALENCIA HASTANEYE KALDIRILDI

Mücadelenin henüz ilk dakikalarında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia ciddi bir sakatlık yaşadı. Yaşanan bu çarpışma sonrası Valencia yerden kalkamazken, Ekvadorlu golcü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Enner Valencia'nın yaşadığı sakatlık sonrası Rossi oyuna dahil olurken, oyuna girmesinin üzerinden 8 dakika sonra Rossi topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0'a getirdi.

FERDİ KADIOĞLU...

Karşılaşmada ilk yarının sonuna 8 dakika eklenirken uzatmanın ilk dakikasında Ferdi Kadıoğlu farkı ikiye çıkardı. Soldan gelişen atakta İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından topu kale alanına doğru çevirdi. Kaleciyi aşan topta Ferdi Kadıoğlu vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ!

Mücadelenin 45+5. dakikasında İrfan Can Kahveci yaptığı faul sonrası sarı kart görmüştü. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip İrfan Can Kahveci'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

KENDİSİNİN 2 TAKIMININ 3. GOLÜ!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 45+10. dakikada attığı golle farkı üçe çıkarmayı başardı. Arda Güler'in uzaktan şutu sonrası seken topta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu kendisinin 2 takımının üçüncü golünü atmayı başardı ve ilk yarının da skorunu belirlemiş oldu.

FARKI 2'YE İNDİRDİ

Sivasspor ikinci yarıda oyuna hakim olan taraf olsa da bu oyun galibiyet için yetmedi mücadelenin 75. dakikasında Caicedo takımının tek golünü attı ve karşılaşmanın da skorunu belirledi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 67'ye yükseltirken maç fazlasıyla zirve ile puan farkını 3'e düşürdü. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de ligde son oynanan İstanbulspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un yerine bu maçta Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Serdar Aziz, Willian Arao ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Valencia ve Joao Pedro, Sivasspor karşısında da aynı şansı yakaladı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kadroda yer alamadı.

SİVASSPOR'DA 1 DEĞİŞİKLİK

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde deplasmanda 2-1 kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1 değişiklik yaptı. Çalımbay, Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Camara'nın yerine Ziya Erdal'ı oynattı.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Yatabare 11'i ile çıktı.

