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Son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor!

31.05.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de oynadığı 8 yıl boyunca sarı - lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve 6 kupa kazanan Alex de Souza, kariyerine A Takım seviyesinde devam etmek istiyor. Sao Paulo ile sözleşmesini noktalayacak olan Brezilyalı antrenör'e Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'dan teklif yapıldığı öne sürüldü.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Alex de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe‘de forma giydiği 8 yıllık dönemde 3 lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez gol kralı olan Alex de Souza Fenerbahçeli taraftarın sevgilisi olmuştu. 2015 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Brezilyalı futbolcu, yoluna antrenör olarak devam etti.

SAO PAULO ALTYAPISINDA

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Sao Paulo’nun altyapısında antrenörlük kariyerine başlayan ve şu an Sao Paulo B Takımı’nın başında olan Fenerbahçe’nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza teknik direktörlük kariyerini bir üst noktaya taşımak istiyor.

A TAKIM İSTİYOR

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Sabah Spor'un haberine göre; 44 yaşındaki Alex’in, Sao Paulo ile olan sözleşmesini tamamlayacağı ve gelecek sezondan itibaren A Takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planladığı kaydedildi.

HATAYSPOR SÜRPRİZİ

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Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Hatayspor’un, takımın başına Alex de Souza’yı getirmek istediği ve en kısa sürede Brezilyalı teknik direktöre teklifte bulunmayı planladığını öne sürüldü.

8 YIL SONRA DÖNECEK

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Alex de Souza, Hatayspor ile anlaşması halinde 2014 yılında ayrıldığı Süper Lig’e teknik direktör olarak dönecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor Alex de Souza son dakika haberi
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