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Son dakika:Fenerbahçe taraftarlarından Vitor Pereira'ya tepki yağıyor

14.12.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Sosyal medyada Pereira'ya yapılan eleştiriler geceye damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Portekizli teknik adamı istifaya davet etti. İşte yazılan yorumlardan bazıları...

Son dakika:Fenerbahçe taraftarlarından Vitor Pereira'ya tepki yağıyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta randevusunda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medyada Teknik Direktör Vitor Pereira'ya istifa çağrısında bulundu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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