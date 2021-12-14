Son dakika:Fenerbahçe taraftarlarından Vitor Pereira'ya tepki yağıyor

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Sosyal medyada Pereira'ya yapılan eleştiriler geceye damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Portekizli teknik adamı istifaya davet etti. İşte yazılan yorumlardan bazıları...
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