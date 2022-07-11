Son dakika: Fenerbahçe Tiago Çukur'un transferini resmen açıkladı! İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberleri: Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyordu. Santa Clara'dan Lincoln Henrique, PSV'den Armindo Bruma ve Karagümrük'ten Emre Mor'u kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda santrfor transferi için harekete geçilmişti. Bu mevkii için ilk transfer gerçekleştirildi.

RESMEN DUYURULDU

Fenerbahçe, İngiltere Championship ekibi Watford'da forma giyen Tiago Çukur'un transferini resmen açıkladı.

İŞTE SARI - LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir."

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya gelen Tiago Süer Barbaros Çukur , Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Watford'da forvet oynayan profesyonel bir futbolcudur. Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giyen Tiago Çukur, Watford U23 takımına transfer olduktan sonra Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralanmıştır. Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcu, Watford'a geri dönmüştür.

