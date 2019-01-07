MLS'in yıldızı Alberth Elis, Fenerbahçe'yi takibe aldı!

MYNET.COM | MLS'te geçtiğimiz sezon 825 bin Euro bedelle geldiği Houston'da fırtınalar estiren Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye yakın takip...

22 yaşındaki Honduraslı yıldız, katıldığı bir televizyon programında bir Avrupa kulübünden teklif aldığını ve anlaşmak üzere olduğunu açıkladı. Elis'in bu açıklamasının ardından Instagram’dan hesabından Fenerbahçe'yi takip etmesi transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe taraftarları, Houston formasıyla çıktığı 56 maçta 21 gol atıp 12 asist yapan Alberth Elis'in fotoğraflarının altına "Come to Fenerbahçe" mesajları yağdırdı.

ALBERTH ELIS KİMDİR?

Kariyerine Honduras ekibi Olimpia'da başlayan Elis, 2013 yılında aynı takımda profesyonel oldu. 3 yıl sonra Meksika'nın önemli takımlarından Monterrey'e geçen Honduraslı yıldız daha sonra 825 bin Euro bedelle Houston'a geldi. Yüksek hızıyla dikkat çeken Alberth Elis, bir sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen zaman zaman forvette de forma giyiyor.

