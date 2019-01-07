SPOR

MLS'in yıldızı Alberth Elis, Fenerbahçe'yi takibe aldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

MLS ekiplerinden Houston'ın yıldız oyuncusu Alberth Elis, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. Elis, daha önce yaptığı açıklamada bir Avrupa kulübünden teklif aldığını ve anlaşmak üzere olduğunu söylemişti.

MLS'in yıldızı Alberth Elis, Fenerbahçe'yi takibe aldı!

MYNET.COM | MLS'te geçtiğimiz sezon 825 bin Euro bedelle geldiği Houston'da fırtınalar estiren Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye yakın takip...

22 yaşındaki Honduraslı yıldız, katıldığı bir televizyon programında bir Avrupa kulübünden teklif aldığını ve anlaşmak üzere olduğunu açıkladı. Elis'in bu açıklamasının ardından Instagram’dan hesabından Fenerbahçe'yi takip etmesi transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe taraftarları, Houston formasıyla çıktığı 56 maçta 21 gol atıp 12 asist yapan Alberth Elis'in fotoğraflarının altına "Come to Fenerbahçe" mesajları yağdırdı.

ALBERTH ELIS KİMDİR?
Kariyerine Honduras ekibi Olimpia'da başlayan Elis, 2013 yılında aynı takımda profesyonel oldu. 3 yıl sonra Meksika'nın önemli takımlarından Monterrey'e geçen Honduraslı yıldız daha sonra 825 bin Euro bedelle Houston'a geldi. Yüksek hızıyla dikkat çeken Alberth Elis, bir sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen zaman zaman forvette de forma giyiyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
F.Bahçe'den Serdar Aziz hamlesiF.Bahçe'den Serdar Aziz hamlesi
Fenerbahçe'de şoke eden ayrılıkFenerbahçe'de şoke eden ayrılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe houston

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye gidiyor

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye gidiyor

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MLS'in yıldızı Alberth Elis, Fenerbahçe'yi takibe aldı!

MLS'in yıldızı Fenerbahçe'yi takibe aldı!

Fenerbahçe'den Serdar Aziz hamlesi

F.Bahçe'den Serdar Aziz hamlesi

Fenerbahçe'de Martin Skrtel için 'veda' gibi açıklama

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Selahattin Baki: Fenerbahçe'de transfer bitmez

F.Bahçe'de heyecanlandıran açıklama

Andre Ayew'den Ersun Yanal'a övgü

Ayew'den Ersun Yanal'a övgü

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a tam destek

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a tam destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.