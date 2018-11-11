SPOR

Fenerbahçe'nin Ocak ayı bombası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ilk transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Hollandalı stoperi Jairo Riedewald'a talip oldu. Comolli transfer için iş başında...

Fenerbahçe'nin Ocak ayı bombası!

Fenerbahçe'de sportif direktörü Damien Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalıyı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burda yapacağı öğrenildi.

KOEMAN'DAN OLUMLU GÖRÜŞ
Jairo Riedewald için Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman'dan da görüş alındığı, oyuncuyu yakından tanıyan Hollandalı teknik adamın olumlu görüş bildirdiği de gelen haberler arasında..

TAKIMINDA FAZLA ŞANS BULAMIYOR
22 yaşında ve 1.82 boyunda olan sol ayaklı stoper Riedewald, Crystal Palace forması ile Premier Lig'de bu sezon hiç oynamadı. Lig Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi. Hollanda Milli Takımı'nda kalıcı olmayı hedefleyen genç futbolcu şans bulacağı bir takıma gitmek istiyor. 3 mevkide oynayabilen oyuncuyu F.Bahçe joker olarak kullanmak istiyor. (Takvim)

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Zlatko Dalic'ten Vida ve Fenerbahçe açıklaması!Zlatko Dalic'ten Vida ve Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe camiası Atatürk'ün huzurundaFenerbahçe camiası Atatürk'ün huzurunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jairo Riedewald Fenerbahçe crystal palace Damien Comolli

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Ümit Karan, Shkupi'de fırtına estiriyor

Ümit Karan, Shkupi'de fırtına estiriyor

Borussia Dortmund 3 - 2 Bayern Münih

Borussia Dortmund 3 - 2 Bayern Münih

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay açıklama: Büyük takım değil

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay açıklama: Büyük takım değil

Muslera, Kayserispor maçında kanlar içinde yerde kaldı!

Muslera, Kayserispor maçında kanlar içinde yerde kaldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya arkadaş hollandaymış. Bu adamlar kaşar kardeşim anlamıyormusunuz. Hep aynı hareketi yapıp, farklı sonuç bekleyen bir hal var bu yönetim de.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin Ocak ayı bombası!

Fenerbahçe'nin Ocak ayı bombası!

Zlatko Dalic'ten Vida ve Fenerbahçe açıklaması!

Zlatko Dalic'ten Vida ve Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe camiası Atatürk'ün huzurunda

Fenerbahçe camiası Atatürk'ün huzurunda

Fenerbahçe'de devre arasına kadar Erwin Koeman ile devam edilecek

Fenerbahçe'de devre arasına kadar Erwin Koeman ile devam edilecek

Fenerbahçe'de Soldado ve Jailson'un sözleşmeleri feshedilebilir

Fenerbahçe'de Soldado ve Jailson'un sözleşmeleri feshedilebilir

THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.