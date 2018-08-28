Fenerbahçe milli yıldızı bitiriyor

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.
A Spor'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla Bursaspor'un kapısını çaldı. Lige iyi bir giriş yapamayan sarı lacivertli ekip, yeşil beyazlı kulüple ve oyuncuyla anlaşma sağladı. Kameni ile de yollar ayrılacak.
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