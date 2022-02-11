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Son dakika: Fenerbahçe, transfer yarışında Galatasaray'ın elinden kapmıştı! Gönderiliyor işte yeni adresi

11.02.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde devre arası sadece Ozan Tufan takıma katıldı. İki sezondur yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, şampiyon yarışına erken havlu atmıştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'ndan de elenince radikal kararlar alınması gündeme geldi. Sezon sonunda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe, transfer yarışında Galatasaray'ın elinden kapmıştı! Gönderiliyor işte yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray ile transfer yarışına girilmişti, devre arasında gönderiliyor! Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, kendi sahasında Kayserispor'a mağlup olunca Türkiye Kupası'nda da havlu attı. Başkan Ali Koç sezon sonunda köklü bir değişikliğe gidecek. 10 oyuncu gönderilecek. O isimler belli oldu.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPMIŞTI! GÖNDERİLİYOR

İsmail Kartal, raporunu yönetime sundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takım içinde bir revizyon düşünüyor. Özellikle son aylarda formasından uzak kalan Luiz Gustavo hedefteki ilk isim!

PELKAS BİR TÜRLÜ TOPARLANAMADI...

Yunan yıldız Pelkas'ın da satışına onay verilecek. Geçen sezon Erol Bulut ve Emre Belözoğlu yönetiminde takımın en iyilerinden biri olan Pelkas, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı.

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TRABZONSPOR'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ O DA GİDİYOR

Trabzonspor'dan gelen Filip Novak'ın da üstü çizildi. Vitor Pereira'nın sık sık stoperde forma şansı verdiği Novak'a Süper Lig'den birçok takım talip oldu.

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MERT HAKAN YANDAŞ'IN YENİ ADRESİ...

Sivasspor'da oynarken ligin en önemli orta saha oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş'ın da üstü çizildi. Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda Mert Hakan'ı satmak istiyor. Galatasaray ile transfer yarışına giren Fenerbahçe, oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

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Emre Belözoğlu döneminde en iyi performansını gösteren Mert Hakan'ın sezon sonunda Medipol Başakşehir'e transfer olması bekleniyor. Emre Belözoğlu da bu transfere sıcak bakıyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SARILMIŞLARDI

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i ağırladığı maçta Mert Hakan Yandaş oyuna sonradan girmişti. Eski hocası Emre Belözoğlu ile kısa süre sohbet eden milli oyuncu, Belözoğlu'na sarılmıştı.

İŞTE DİĞER GİDECEK İSİMLER

Antalyaspor'dan transfer edilen Nazım Sangare, Mergim Berisha, Rossi, Jose Sosa, Serdar Aziz, Tisserand gibi isimlerin üstü çizildi.

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