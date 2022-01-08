Son dakika: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Aranan kan Liverpool'da bulundu

Son dakika: Gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe, Liverpool'un yıldızı Divock Origi'yi gözüne kestirdi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcü için harekete geçeceği öne sürülürken Newcastle United'ın da futbolcuyu renklerine bağlamak istediği gelen haberler arasında.
Belçika basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin tranferde önceliği kaliteli bir golcü. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler listenin başına Divock Origi'yi aldı. Liverpool'da yeterli forma şansı bulamayan yıldızın, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu sebeple sarı-lacivertlilere transfer olabileceği belirtildi.
Bu sezon Liverpool formasını 10 maçta giyen Origi, 5 gol ve 2 asistlik katkı üretti. 26 yaşındaki Belçikalı forvet kariyerinde Lille, Wolfsburg ve Liverpool gibi takımlar bulunuyor.
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