Son dakika: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Aranan kan Liverpool'da bulundu

Son dakika: Gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe, Liverpool'un yıldızı Divock Origi'yi gözüne kestirdi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcü için harekete geçeceği öne sürülürken Newcastle United'ın da futbolcuyu renklerine bağlamak istediği gelen haberler arasında.

Son dakika: Fenerbahçe, Origi'yi gözüne kestirdi!

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin tranferde önceliği kaliteli bir golcü. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler listenin başına Divock Origi'yi aldı. Liverpool'da yeterli forma şansı bulamayan yıldızın, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu sebeple sarı-lacivertlilere transfer olabileceği belirtildi.

5 GOL VE 2 ASİST ÜRETTİ

Bu sezon Liverpool formasını 10 maçta giyen Origi, 5 gol ve 2 asistlik katkı üretti. 26 yaşındaki Belçikalı forvet kariyerinde Lille, Wolfsburg ve Liverpool gibi takımlar bulunuyor.



