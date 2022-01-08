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Son dakika: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Aranan kan Liverpool'da bulundu

08.01.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Divock Origi'yi renklerine katmak için girişimlere başlayacağı öne sürüldü.

Son dakika: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Aranan kan Liverpool'da bulundu
Divock Origi

Divock Origi

BEL Belçika
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Son dakika: Gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe, Liverpool'un yıldızı Divock Origi'yi gözüne kestirdi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcü için harekete geçeceği öne sürülürken Newcastle United'ın da futbolcuyu renklerine bağlamak istediği gelen haberler arasında.

Son dakika: Fenerbahçe, Origi'yi gözüne kestirdi!

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin tranferde önceliği kaliteli bir golcü. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler listenin başına Divock Origi'yi aldı. Liverpool'da yeterli forma şansı bulamayan yıldızın, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu sebeple sarı-lacivertlilere transfer olabileceği belirtildi.

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5 GOL VE 2 ASİST ÜRETTİ

Bu sezon Liverpool formasını 10 maçta giyen Origi, 5 gol ve 2 asistlik katkı üretti. 26 yaşındaki Belçikalı forvet kariyerinde Lille, Wolfsburg ve Liverpool gibi takımlar bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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