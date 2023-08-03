Son dakika: Fenerbahçe, transferi bedavaya bitirdi! 25 milyon euroluk yıldız Tete ile anlaşmaya varıldı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile kozlarını paylaşmıştı. İlk maçı 5-0 kazanan sarı - lacivertliler, ikinci müsabakadan da 4-0'lık galibiyetle ayrılmış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Kanarya'da tur sevinci yaşanırken, transferde de sıcak gelişmeler gündeme geliyor.

Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollarını ayıran sarı - lacivertlilerin kanat transferi yapacağı öğrenilmişti.

FENERBAHÇE'DE MUTLU SON

Radarında Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete bulunan Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığı ortaya çıktı.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah Spor'un haberine göre sarı - lacivertliler, İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Piyasa değeri 25 milyon euro olan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi.

Sarı - lacivertlilerin resmi açıklamayı kısa süre içinde yapmasının beklendiği belirtildi.

