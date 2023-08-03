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Son dakika: Fenerbahçe, transferi bedavaya bitirdi! 25 milyon euroluk yıldız Tete ile anlaşmaya varıldı...

03.08.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollarını ayıran sarı - lacivertlilerin kanat transferi yapmayı planladığı biliniyordu. Kanarya'nın bir süredir gündeminde bulunan Tete ile menajerini İstanbul'a getirdiği ve anlaşma zemini oluşturduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile kozlarını paylaşmıştı. İlk maçı 5-0 kazanan sarı - lacivertliler, ikinci müsabakadan da 4-0'lık galibiyetle ayrılmış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Kanarya'da tur sevinci yaşanırken, transferde de sıcak gelişmeler gündeme geliyor.

Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollarını ayıran sarı - lacivertlilerin kanat transferi yapacağı öğrenilmişti.

FENERBAHÇE'DE MUTLU SON

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Radarında Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete bulunan Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığı ortaya çıktı.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

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Sabah Spor'un haberine göre sarı - lacivertliler, İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Piyasa değeri 25 milyon euro olan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi.

Sarı - lacivertlilerin resmi açıklamayı kısa süre içinde yapmasının beklendiği belirtildi.

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