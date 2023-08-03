Son dakika: Fenerbahçe, transferi bedavaya bitirdi! 25 milyon euroluk yıldız Tete ile anlaşmaya varıldı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile kozlarını paylaşmıştı. İlk maçı 5-0 kazanan sarı - lacivertliler, ikinci müsabakadan da 4-0'lık galibiyetle ayrılmış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Kanarya'da tur sevinci yaşanırken, transferde de sıcak gelişmeler gündeme geliyor.
Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollarını ayıran sarı - lacivertlilerin kanat transferi yapacağı öğrenilmişti.
Radarında Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete bulunan Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığı ortaya çıktı.
Sabah Spor'un haberine göre sarı - lacivertliler, İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Piyasa değeri 25 milyon euro olan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi.
Sarı - lacivertlilerin resmi açıklamayı kısa süre içinde yapmasının beklendiği belirtildi.