SON DAKİKA: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurdu... İşte yıldız ismin geliş saati

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler yaptığı resmi açıklamayla Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat. 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI...

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.