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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurdu... İşte yıldız ismin geliş saati

SON DAKİKA: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurdu... İşte yıldız ismin geliş saati

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.08.2024 14:48
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Son dakika... Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı resmen açıklarken oyuncunun İstanbul'a geliş saatini duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurdu... İşte yıldız ismin geliş saati
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler yaptığı resmi açıklamayla Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

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Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat. 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI...

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Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.

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son dakika fenerbahçe
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