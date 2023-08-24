Son dakika: Fenerbahçe - Twente maçı öncesi stadyumda anons yapıldı, o isim alkışlarla veda etti!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile anlaşmaya varan kaleci Altay Bayındır, Twente karşılaşması öncesinde saha ortasına gelerek taraftarları alkışladı ve selamladı.
Milli file bekçisinin bu hareketi, taraftarlara veda olarak yorumlandı.
Öte yandan Ülker Stadyumu hoparlörlerinden "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle" anonsu yapıldı.
Başarılı kalecinin kısa süre içinde Manchester United'a resmi imzayı atması bekleniyor.