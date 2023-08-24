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Son dakika: Fenerbahçe - Twente maçı öncesi stadyumda anons yapıldı, o isim alkışlarla veda etti!

24.08.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda Ligi Eredivisie temsilcisi Twente'yi konuk eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı - lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, karşılaşma öncesinde saha ortasına geldi ve taraftarları alkışlayarak adeta veda etti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

SAHA ORTASINA GELDİ VE...

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile anlaşmaya varan kaleci Altay Bayındır, Twente karşılaşması öncesinde saha ortasına gelerek taraftarları alkışladı ve selamladı.

Milli file bekçisinin bu hareketi, taraftarlara veda olarak yorumlandı.

"FENERBAHÇE'NİN EVLADI" ANONSU

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Öte yandan Ülker Stadyumu hoparlörlerinden "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle" anonsu yapıldı.

Başarılı kalecinin kısa süre içinde Manchester United'a resmi imzayı atması bekleniyor.

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