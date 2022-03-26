Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya! "Resmi teklif..."

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentilerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon için transfer planlamalarına başladı. Süper Lig'in iki dev kulübü, Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın Shakhtar takımından yıldız isme talip oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Ukrayna'nın Rusya saldırısı altında olması nedeniyle FIFA tarafından transfer izni sağlanan Shakhtar'ın yıldızlarından Vitao ile Avrupa'dan birçok takım ilgileniyor. Toplam 6 takımın kadrosuna katmak istediği belirtilen Brezilyalı stoper için Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin de devrede oldukları ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF, BEŞİKTAŞ'TAN İLGİ

Transfers24hr'ın haberine göre ilk olarak Brezilya ekibi Internacional ve Fenerbahçe devreye girdiler. Internacional'in Avrupa kulüpleri düzeyinde bir teklif sunamayacak olması nedeniyle transferden vazgeçtiği ve Fenerbahçe'nin resmî teklife dönüşebilecek ilgisinin sürdüğü ifade edilmişti. Son olarak ise Beşiktaş, devreye girdi. Siyah-Beyazlıların oyuncunun durumuna ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

3 AVRUPA KULÜBÜ DE DEVREDE

Internacional'e transferinin pek mümkün olmadığı aktarılan Vitao için Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Anderlecht, Brügge, PAOK ve Rangers'ın da ilgili oldukları ifade ediliyor.

15 MAÇA ÇIKTI

22 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 15 resmi maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı üretemedi.



