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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'a gün doğdu! Real Betis, William Carvalho'yu kadro dışı bıraktı...

05.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon taraftarlarının beklentisinin altında kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, 2022/23 sezonu hazırlıklarına yeni teknik direktörleri Jorge Jesus ve Okan Buruk yönetiminde başlamıştı. İki dev kulüp, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçti ve bir futbolcuyu kadroya katmak için karşı karşıya geldi. Real Betis'te forma giyen William Carvalho'yu transfer etmek isteyen iki takım, İspanyol ekibinin hamlesiyle heyecanlandı.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'a gün doğdu! Real Betis, William Carvalho'yu kadro dışı bıraktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. İki ekip de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Real Betis'te forma giyen William Carvalho transferi için karşı karşıya geldi. Hangi takımın oyuncuyu transfer edeceği merakla beklenirken, İspanyol ekibinden flaş bir hamle geldi.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosuna alınmadı.

TÜRKİYE KESİN AMA...

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Bu gelişmenin ardından Türkiye'ye gelişine artık kesin gözüyle bakılan Carvalho'da transfer savaşını hangi kulübün kazanacağı merak konusu...

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

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Fenerbahçe'de William Carvalho konusunda Jorge Jesus'la daha önce çalışması nedeniyle transferde bir adım önde görülse de Galatasaray'ın yapacağı hamle merakla bekleniyor.

16 MİLYON EURO

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İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan William Carvalho'yu 2018'de 16 milyon euro karşılığında Sporting'den kadrosuna katmıştı.

20 GOL, 26 ASİST

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73 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Sporting ve Real Betis'in dışında Belçika'da Cercle Brugge formasını terletti.


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