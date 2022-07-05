Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'a gün doğdu! Real Betis, William Carvalho'yu kadro dışı bıraktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. İki ekip de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Real Betis'te forma giyen William Carvalho transferi için karşı karşıya geldi. Hangi takımın oyuncuyu transfer edeceği merakla beklenirken, İspanyol ekibinden flaş bir hamle geldi.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosuna alınmadı.

TÜRKİYE KESİN AMA...

Bu gelişmenin ardından Türkiye'ye gelişine artık kesin gözüyle bakılan Carvalho'da transfer savaşını hangi kulübün kazanacağı merak konusu...

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Fenerbahçe'de William Carvalho konusunda Jorge Jesus'la daha önce çalışması nedeniyle transferde bir adım önde görülse de Galatasaray'ın yapacağı hamle merakla bekleniyor.

16 MİLYON EURO

İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan William Carvalho'yu 2018'de 16 milyon euro karşılığında Sporting'den kadrosuna katmıştı.

20 GOL, 26 ASİST

73 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Sporting ve Real Betis'in dışında Belçika'da Cercle Brugge formasını terletti.



