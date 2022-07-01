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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray Abdülkerim Bardakcı sonrası ikinci kez karşı karşıya! Bu kez hedef Willam Carvalho...

01.07.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 yaz transfer sezonunun resmen açılmasıyla birlikte taraftarlar, takımlarının yapacağı transferleri beklemeye başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk olarak İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'nın transferinde karşı karşıya gelmiş ve sarı - kırmızılılar, başarılı oyuncuyu 2.8 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. İki dev bu kez bir başka oyuncu için karşı karşıya geldi; William Carvalho...

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray Abdülkerim Bardakcı sonrası ikinci kez karşı karşıya! Bu kez hedef Willam Carvalho...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda taraftarlarının beklentisinin altında kalan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İki takım da yeni teknik direktörleriyle sezon öncesi hazırlıklarına başlarken, gündeme flaş bir iddia geldi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SONRASI İKİNCİ DERBİ

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Fenerbahçe ile Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'nın transferinde karşı karşıya gelmiş ve kazanan sarı - kırmızılı kulüp olmuştu. Galatasaray, Bardakcı'yı 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

BU KEZ HEDEF WILLIAM CARVALHO

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İki takım bu kez William Carvalho transferinde karşı karşıya geliyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

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Orta sahaya takviye isteyen iki takım da Real Betis ile kontratının bitmesine 1 sezon kalan Portekizli oyuncu için temaslarını sürdürüyor.

3.5 MİLYON EURO İSTEDİ

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İspanyol ekibinden yılda 2.5 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 3.5 milyon Euro garanti ücret istiyor.

BONSERVİS: 4 MİLYON EURO

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Real Betis, 2018'de Sporting'den 16 milyon Euro'ya aldığı oyuncunun 1 yıl sözleşmesi kalması nedeniyle ayrılmasına onay verirken 4 milyon Euro'luk bonservis bekliyor.

ŞARTLAR ZORLANIYOR

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6 numara arayan Fenerbahçe ve Galatasaray da Carvalho için masaya otururken iki takım da şartlarını zorluyor.

Bu sezon Betis ile 3 kulvarda toplam 49 maça çıkan Carvalho 4 gol atarken 5 defa da asist katkısı sağladı...

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