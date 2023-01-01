Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray derken, Luis Suarez'in yeni rotası herkesi şaşırttı! Resmen açıklandı...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte yeniden start alan liglerde büyük mücadele devam ederken, transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in üç büyüğü; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine gelen Luis Suarez'in yeni adresi resmen açıklandı.

ROTASI BREZİLYA OLDU

Brezilya ekibi Gremio, Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'i kadrosuna kattı. Gremio Kulübü, 35 yaşındaki Suarez ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

KARİYERİ

Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid'de forma giyen Suarez, Temmuz 2022'de altyapısından yetiştiği Nacional'e imza attı. Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Nacional'de 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 8 gol buldu.

MİLLİ TAKIM MAÇLARI

Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada 68 gol kaydetti.

