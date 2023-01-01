SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray derken, Luis Suarez'in yeni rotası herkesi şaşırttı! Resmen açıklandı...

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray derken, Luis Suarez'in yeni rotası herkesi şaşırttı! Resmen açıklandı...

01.01.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda FIFA Dünya Kupası'nın ardından geride kalan sezonlar yeniden start alırken, transferler de bir bir açıklanmaya başlandı. Bonservisi elinde olan Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez'in adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Tecrübeli golcünün yeni takımı, geride bıraktığımız yılın son gününde resmen açıklandı. Luis Suarez, Brezilya ekibi Gremio ile anlaşmaya vardı.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray derken, Luis Suarez'in yeni rotası herkesi şaşırttı! Resmen açıklandı...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte yeniden start alan liglerde büyük mücadele devam ederken, transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in üç büyüğü; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine gelen Luis Suarez'in yeni adresi resmen açıklandı.

ROTASI BREZİLYA OLDU

CXMB6GZ645MF7CX6RHONJLPG7I

Brezilya ekibi Gremio, Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'i kadrosuna kattı. Gremio Kulübü, 35 yaşındaki Suarez ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

KARİYERİ

C4PPWC5VBFPSFKE7JK5MW6QBY4

Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid'de forma giyen Suarez, Temmuz 2022'de altyapısından yetiştiği Nacional'e imza attı. Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Nacional'de 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 8 gol buldu.

MİLLİ TAKIM MAÇLARI

Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada 68 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olaylı maçın hakemleri için karar verildi!Olaylı maçın hakemleri için karar verildi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Luis Suarez Gremio son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak bıraktı spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

14 yaşındaki kıza kırtasiyede iğrenç taciz! O anlar kamerada...

14 yaşındaki kıza kırtasiyede iğrenç taciz! O anlar kamerada...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...

Kariyerinin ilk takımına geri döndü!

Kariyerinin ilk takımına geri döndü!

Transferi sonrası, alay konusu oldu! Herkes Ronaldo'nun o sözlerini konuşuyor

Transferi sonrası, alay konusu oldu! Herkes Ronaldo'nun o sözlerini konuşuyor

Yeni yıl öncesi transfer kararı! Jesus'tan herkese ters köşe, valizini topluyordu...

Yeni yıl öncesi transfer kararı! Jesus'tan herkese ters köşe, valizini topluyordu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.