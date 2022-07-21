Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray Katar'a gidiyor! İlginç anlaşma...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray'a dostluk eli uzatılıyor. Yayıncı kuruluşun gelirleri konusunda sezon öncesi yaşanan gerilim sonrası beIN SPORST'tan flaş bir hamle geldiği iddia edildi. İki kulübü Katar'da bir maç yapmaya davet ettiği söyleyenen beIN SPORTS'un bu hamlesi dikkat çekti.

GELİRLER VERİLECEK + SPONSORLUK ANLAŞMASI TEKLİFİ

Maçta kazanılacak gelirleri iki takıma bölmeyi planlayan yetkililer ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'a sponsorluk teklifi yapacağı iddia edildi. Doha’da oynanması planlanan maç için iki kulübün yetkililerin İstanbul’da bir araya gelerek son detayları netleştirmeleri bekleniyor.

''LİGDEN ÇIKACAKLAR MI?''

Sezon başında yayıncı kuruluş krizinin ardından taraftarlar ''Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ligden çıkacak mı? Böyle giderse başka lige taşınalım...'' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.



