SON DAKİKA | Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na katılmama kararı! TFF'ye yazı gönderildi

Son dakika: Fenerbahçe ve Kasımpaşa, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı. İki kulübün de konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bir yazı gönderdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamamasıyla gündeme geldi.

Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti.

F.BAHÇE VE KASIMPAŞA'DAN TFF'YE YAZI

Bu konuda Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi.

KURA ÇEKİMİNE TEMSİLCİ GİTMEYECEK

İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, TFF'den bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek. Kasımpaşa'nın, bu kararı alma sebebinin kupadaki maddi gelir yetersizliği olduğu belirtildi.

F.BAHÇE DAHA ÖNCEDEN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için sahaya U-19 takımıyla çıkmış ve 1. dakikada sahadan çekilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtilmişti.