Son dakika: Fenerbahçe'ye Arsenal'den büyük müjde! Alexandre Lacazette boşa çıktı...

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Transferde harekete geçen sarı - lacivertli yönetimin bir santrfor hamlesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

JESUS İLE 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"4-5 OYUNCU ALMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Portekizli çalıştırıcı düzenlenen basın toplantısında, "Biz kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Son yıllarda gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe'nin ise iyi bir golcüyle kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor. Jorge Jesus'un imzasının ardından sarı - lacivertlilere İngiltere'den flaş bir haber geldi.

ARSENAL, YOLLARINI AYIRDI

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, sözleşmesi biten yıldız santrfor oyuncusu Alexandre Lacazette ile yollarını ayırdı. İngiliz devi, sosyal medya hesabından Fransız golcüye teşekkür etti.

"FENERBAHÇE DEVREYE GİRECEK"

Bu gelişmelerin ardından hücum hattına takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin Lacazette için devreye gireceği öne sürüldü.

EN CİDDİ TALİBİ LYON

Adı daha önce de sarı - lacivertlilerle sıkça anılan tecrübeli futbolcunun ise en ciddi taliplerinden birinin eski takımı Olympique Lyon olduğu belirtildi.

71 GOL - 36 ASİST

Arsenal'de son sezonu kaptan olarak geçiren Lacazette, İngiliz kulübünde oynadığı toplam 206 maçta 71 gol - 36 asistlik bir performans sergiledi.

