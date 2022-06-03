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Son dakika: Fenerbahçe'ye Arsenal'den büyük müjde! Alexandre Lacazette boşa çıktı...

03.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe için transfer iddiaları da günden güne artmaya başladı. Portekizli çalıştırıcıya güçlü bir kadro vermek isteyen sarı - lacivertli yönetim, transferde de gaza bastı. Fenerbahçe'de tüm bu gelişmeler yaşanırken, Arsenal ile Alexandre Lacazette'in yolları ayrıldı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'ye Arsenal'den büyük müjde! Alexandre Lacazette boşa çıktı...
Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Arsenal
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Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Transferde harekete geçen sarı - lacivertli yönetimin bir santrfor hamlesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

JESUS İLE 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"4-5 OYUNCU ALMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

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Portekizli çalıştırıcı düzenlenen basın toplantısında, "Biz kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Son yıllarda gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe'nin ise iyi bir golcüyle kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor. Jorge Jesus'un imzasının ardından sarı - lacivertlilere İngiltere'den flaş bir haber geldi.

ARSENAL, YOLLARINI AYIRDI

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Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, sözleşmesi biten yıldız santrfor oyuncusu Alexandre Lacazette ile yollarını ayırdı. İngiliz devi, sosyal medya hesabından Fransız golcüye teşekkür etti.

"FENERBAHÇE DEVREYE GİRECEK"

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Bu gelişmelerin ardından hücum hattına takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin Lacazette için devreye gireceği öne sürüldü.

EN CİDDİ TALİBİ LYON

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Adı daha önce de sarı - lacivertlilerle sıkça anılan tecrübeli futbolcunun ise en ciddi taliplerinden birinin eski takımı Olympique Lyon olduğu belirtildi.

71 GOL - 36 ASİST

Arsenal'de son sezonu kaptan olarak geçiren Lacazette, İngiliz kulübünde oynadığı toplam 206 maçta 71 gol - 36 asistlik bir performans sergiledi.

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