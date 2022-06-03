Son dakika: Fenerbahçe'ye Arsenal'den büyük müjde! Alexandre Lacazette boşa çıktı...

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Transferde harekete geçen sarı - lacivertli yönetimin bir santrfor hamlesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Portekizli çalıştırıcı düzenlenen basın toplantısında, "Biz kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Son yıllarda gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe'nin ise iyi bir golcüyle kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor. Jorge Jesus'un imzasının ardından sarı - lacivertlilere İngiltere'den flaş bir haber geldi.
Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, sözleşmesi biten yıldız santrfor oyuncusu Alexandre Lacazette ile yollarını ayırdı. İngiliz devi, sosyal medya hesabından Fransız golcüye teşekkür etti.
Bu gelişmelerin ardından hücum hattına takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin Lacazette için devreye gireceği öne sürüldü.
Adı daha önce de sarı - lacivertlilerle sıkça anılan tecrübeli futbolcunun ise en ciddi taliplerinden birinin eski takımı Olympique Lyon olduğu belirtildi.
Arsenal'de son sezonu kaptan olarak geçiren Lacazette, İngiliz kulübünde oynadığı toplam 206 maçta 71 gol - 36 asistlik bir performans sergiledi.
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