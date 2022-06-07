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Son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! Sezona damga vuran yıldız takımda kalıyor...

07.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun son haftalarında büyük bir çıkış yakalayarak ikincilik koltuğuna yerleşen ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Fenerbahçe'de Çin'den transfer edilen Kim Min-Jae'nin gösterdiği performans büyük beğeni toplamıştı. Avrupa devlerinin dikkatini çeken Güney Koreli futbolcu için 'ayrılık' iddiaları ciddiye binmişti fakat Napoli'den gelen haber, sarı - lacivertli taraftarları rahatlattı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye büyük müjde! Sezona damga vuran yıldız takımda kalıyor...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun başında birçok transfer yapmış ve gelen isimlerin birkaçı, gösterdikleri performansla taraftarlardan geçer not almıştı. Bu oyuncular arasında yer alan stoper Kim Min-Jae ise ilk 11'in vazgeçilmezi olmuş ve Avrupa devlerinin radarına girmişti.

"UMARIM 1 SEZON DAHA KALIR"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sıkça "Elimizde tutmamız zor ancak umarım 1 sezon daha kalır" dediği Kim Min-Jae için Avrupa'nın dev kulüpleri transfer planı yapıyordu.

20 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKILMIŞTI

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Sarı - lacivertli yıldız için en ciddi ilgilenen ekibin İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli olduğu ifade edilmişti. Napoli'nin Kim için 20 milyon euro'ya kadar çıktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti.

TAKIMDA KALIYOR!

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Napoli, Kim Min-Jae'nin alternatifi Leo Östigard'ın transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun kulübü İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'la anlaşma noktasına gelen Çizme ekibi, bu transferi gerçekleştirirse Fenerbahçeli yıldızdan vazgeçecek.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu haberin gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada Kim Min-Jae'nin mutlaka takımda kalması gerektiğini dile getirdiler.

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