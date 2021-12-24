Son Dakika: Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Sergen Yalçın'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika: Beşiktaş ile geçen sezon çift kupalı şampiyon olan Sergen Yalçın yeni sezona aldığı başarısız sonuçların ardından devam edememişti. Karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan Sergen Yalçın sonrasında hiç kimseyle konuşmadı. Hakkında çıkan dedikodulara da yanıt vermeyen tecrübeli çalıştırıcı ortaya atılan Fenerbahçe iddiasından sonra bir açıklama yapma gereği duydu. İşte son dakika haberinin detayları...

"ÖYLE BİR TEKLİF GELMEDİ"

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den teklif aldığı iddialarıyle ilgili, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın bu açıklamasıyla kısa vadede yeni takım çalıştırmayacağı da kesinleşmiş oldu.Beşiktaş'ta göreve 2020'nin Ocak ayında gelen Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımın başında 79 maça çıkarak 1,84 puan ortalaması tutturmuştu.

(A Spor)



