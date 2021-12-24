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Son Dakika: Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Sergen Yalçın'dan ilk açıklama geldi!

24.12.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın hakkında birçok dedikodu basına yansımıştı. Acun Ilıcalı'nın satın alacağı Hull City iddiasının yanı sıra Fenerbahçe sesleri de yükselmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklamada bulunmazken çıkan dedikoduları da reddetmemişti. Sergen Yalçın, Fenerbahçe dedikoduları hakkında resmi açıklamada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Sergen Yalçın'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika: Beşiktaş ile geçen sezon çift kupalı şampiyon olan Sergen Yalçın yeni sezona aldığı başarısız sonuçların ardından devam edememişti. Karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan Sergen Yalçın sonrasında hiç kimseyle konuşmadı. Hakkında çıkan dedikodulara da yanıt vermeyen tecrübeli çalıştırıcı ortaya atılan Fenerbahçe iddiasından sonra bir açıklama yapma gereği duydu. İşte son dakika haberinin detayları...

"ÖYLE BİR TEKLİF GELMEDİ"

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Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den teklif aldığı iddialarıyle ilgili, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın bu açıklamasıyla kısa vadede yeni takım çalıştırmayacağı da kesinleşmiş oldu.Beşiktaş'ta göreve 2020'nin Ocak ayında gelen Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımın başında 79 maça çıkarak 1,84 puan ortalaması tutturmuştu.

(A Spor)


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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