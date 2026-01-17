SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye Napoli'den resmi teklif geldi! En-Nesyri için masadaki rakam dudak uçuklattı: İşte o "çılgın" paket!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak istediği verimi alamayan Youssef En-Nesyri için teklif geldi. Napoli, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.

İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR

Napoli'nin Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin detayları şöyle:

Kiralama Bedeli: 5 Milyon Euro (Peşin)

Satın Alma Opsiyonu: 20 Milyon Euro

Toplam Paket: 25 Milyon Euro

YÖNETİM NE DİYECEK?

Fenerbahçe yönetiminin, toplamda 25 milyon Euro'yu bulan bu teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu. Özellikle 5 milyon Euro'luk peşin kiralama geliri cazip görünse de, 20 milyon Euro'luk kısmın "zorunlu" olup olmadığı transferin kaderini belirleyecek.

Bu gelişme, aynı zamanda Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor. Napoli'nin bu hamlesi, kadrosunda yer açmak için Lorenzo Lucca veya Noa Lang ile yollarını ayırma sürecini hızlandırabilir.