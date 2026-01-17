SPOR

SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye Napoli'den resmi teklif geldi! En-Nesyri için masadaki rakam dudak uçuklattı: İşte o "çılgın" paket!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bilmecesi çözülüyor mu? İtalyan devi Napoli, Faslı yıldız için resmi teklifini sarı-lacivertli yönetime iletti. Napoli, kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla toplamda 25 milyon Euro'yu bulan dev bir paket sundu!

SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye Napoli'den resmi teklif geldi! En-Nesyri için masadaki rakam dudak uçuklattı: İşte o "çılgın" paket!
Emre Şen
SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak istediği verimi alamayan Youssef En-Nesyri için teklif geldi. Napoli, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.

İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR

SON DAKİKA | Fenerbahçe ye Napoli den resmi teklif geldi! En-Nesyri için masadaki rakam dudak uçuklattı: İşte o "çılgın" paket! 1

Napoli'nin Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin detayları şöyle:

Kiralama Bedeli: 5 Milyon Euro (Peşin)

Satın Alma Opsiyonu: 20 Milyon Euro

Toplam Paket: 25 Milyon Euro

YÖNETİM NE DİYECEK?

SON DAKİKA | Fenerbahçe ye Napoli den resmi teklif geldi! En-Nesyri için masadaki rakam dudak uçuklattı: İşte o "çılgın" paket! 2

Fenerbahçe yönetiminin, toplamda 25 milyon Euro'yu bulan bu teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu. Özellikle 5 milyon Euro'luk peşin kiralama geliri cazip görünse de, 20 milyon Euro'luk kısmın "zorunlu" olup olmadığı transferin kaderini belirleyecek.

Bu gelişme, aynı zamanda Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor. Napoli'nin bu hamlesi, kadrosunda yer açmak için Lorenzo Lucca veya Noa Lang ile yollarını ayırma sürecini hızlandırabilir.

Gençlerbirliği’nde Arda Çakmak yeniden başkan seçildiGençlerbirliği’nde Arda Çakmak yeniden başkan seçildi
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye bildirildiF.Bahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye bildirildi

