Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 17’ye çıkardı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Alanyaspor maçıyla bu sezonki 17. gol sevincini yaşadı. Osimhen, bu gollerin 10’unu Trendyol Süper Lig’de, 7’sini ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde attı.

Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların üçüncü golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi. Müsabakanın 83. dakikasında Alanyaspor kalecisi Paulo Victor’un hatalı pasında araya giren Osimhen, ceza sahası içinde Victor’u geçip, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 10. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 7 golü bulunan toplamdaki gol sayısını 17’ye çıkardı. Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
