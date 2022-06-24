SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye PSG piyangosu! Tam 275 milyon TL...

Yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürerek hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaptığı transferlerle ses getiren Sarı-Lacivertli ekip birçok isimle temaslarına devam ederken, takıma katılacak isimlerin yanı sıra yeni transferlere kaynak yaratmak amacıyla bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre; 24 yaşındaki başarılı savunmacı performansıyla birçok Avrupa devinin radarına girerken, son talibi Fransa Ligue 1'in dev ekibi Paris Saint-Germain oldu... Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan isimlerden Macar oyuncu Atilla Szalai için de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER KIMPEMBE'YE BAĞLI!

Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Fransız ekibi şu anda Inter’le Milan Skriniar pazarlığı yapıyor. Bu transferi bitirmeye yakınlar. Ancak Presnel Kimpembe konusunda yaşanacak gelişmeler, bir stoper daha almalarını gerektirebilir.

CAMPOS TALİP OLDU!

Kimpembe için Premier Lig’den takımların yanı sıra Real Madrid devrede. Fransız ekibi, iyi bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki savunmacıyı gönderecek. Geçen sezon Galatasaray ’da Burak Elmas’ın danışmanlığını yapan ve yeni dönemde PSG’de göreve başlayan Luis Campos’un, Kimpembe’nin alternatifi olarak Attila Szalai’yi belirlediği öğrenildi.

Campos’un bu tercihinde; Kimpembe gibi Szalai’nin de solak olması, potansiyelinin yüksekliği, özellikle Macaristan formasıyla büyük rakiplere karşı sergilediği performanslar önemli etken oldu.

İLK TEKLİF BELLİ OLDU!

PSG’nin 24 yaşındaki defans oyuncusu için ilk teklifinin 15 milyon Euro (yaklaşık 275 milyon TL) olacağı öne sürüldü. Fenerbahçe ise bu rakamı olabildiğince yukarı çekmeye çalışacak.

LUGANO'YU ALMIŞLARDI

Fransız devi, 2011/2012 sezonunda da Sarı-Lacivertliler’in defanstaki en önemli ismi olan Diego Lugano’yu 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.



