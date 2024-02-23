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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye sürpriz rakip! Sarı-Lacivertliler UEFA Konferans Ligi'nde Union SG ile eşleşti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Sparta Prag karşısında aldığı beklenmedik mağlubiyet sonrası Avrupa'ya veda eden Galatasaray'ın ardından, Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı- Lacivertliler Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'ın elenmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda maçlar tamamlanırken, kuralar çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentin gerçekleştirilen kura sonrası Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı- Lacivertliler Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertliler son 16 turundaki maçlarını 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz ilk maçını deplasmanda ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

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Servette - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union SG - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK

Sturm Graz - Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

ŞAMPİYONLUK ORANI GÜNCELLENDİ

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Kura çekimi öncesinde Konferans Ligi'nin şampiyonluk oranları güncellendi. Son 16 play-off turu öncesindeki oranı 13.00 olarak belirlenen Fenerbahçe'nin, son 16 turuna kalan takımların netlik kazanmasının ardından oranı 9.00'a düştü.

GRUPTA 4 GALİBİYET

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile aynı grupta yer almıştı. Sarı-lacivertliler grup aşamasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılmış, 12 puan toplama başarısı göstermişti.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde grup aşaması karnesi şöyle:

Fenerbahçe 3-1 Nordsjallenad
Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Ludogorets
Ludogorets 2-0 Fenerbahçe
Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-0 Spartak Trnava

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