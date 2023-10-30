Son dakika: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi iki yıldızdan kötü haber! Pendikspor maçında sakatlanmışlardı...

Son dakika haberleri: Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, deplasmanda oynadığı müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmış ve 10'da 10 yaparak liderliğini sürdürmüştü. Kanarya, Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta iki sakatlık haberiyle sarsılmıştı.

İLK OLARAK FRED ÇIKMIŞTI

İlk olarak 7. dakikada Fred sakatlanmış ve yerini Miha Zajc'a bırakmıştı. Brezilyalı yıldızın kasığında gerilme hissettiği ifade edilmişti.

BECAO, İKİNCİ DEVREDE YER ALMADI

Sonrasında ise maçın başında sakatlanmasına rağmen ilk yarıyı tamamlayan ve ikinci devrede yerini Samet Akaydin'e bırakan Becao'nun da sol arka adalesinde problem olduğu belirtilmişti.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin iki yıldızı, gelecek hafta Trabzonspor'a karşı oynanacak mücadelede forma giyemeycek.

SAMET VE OOSTERWOLDE

Fenerbahçe'de diğer stoperler Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in de sakatlıklarının bulunması nedeniyle defans hattının ortasında Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'nin oynaması bekleniyor.

Sarı - lacivertli kulüpten iki oyuncuyla ilgili resmi açıklama ise henüz gelmedi.





