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Son dakika: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi iki yıldızdan kötü haber! Pendikspor maçında sakatlanmışlardı...

30.10.2023 18:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe, maçın başında yaşadığı iki sakatlık problemiyle sarsılmıştı. Gelecek hafta Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kanarya'ya Rodrigo Becao ve Fred'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi iki yıldızdan kötü haber! Pendikspor maçında sakatlanmışlardı...

Son dakika haberleri: Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, deplasmanda oynadığı müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmış ve 10'da 10 yaparak liderliğini sürdürmüştü. Kanarya, Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta iki sakatlık haberiyle sarsılmıştı.

İLK OLARAK FRED ÇIKMIŞTI

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İlk olarak 7. dakikada Fred sakatlanmış ve yerini Miha Zajc'a bırakmıştı. Brezilyalı yıldızın kasığında gerilme hissettiği ifade edilmişti.

BECAO, İKİNCİ DEVREDE YER ALMADI

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Sonrasında ise maçın başında sakatlanmasına rağmen ilk yarıyı tamamlayan ve ikinci devrede yerini Samet Akaydin'e bırakan Becao'nun da sol arka adalesinde problem olduğu belirtilmişti.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAKLAR

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin iki yıldızı, gelecek hafta Trabzonspor'a karşı oynanacak mücadelede forma giyemeycek.

SAMET VE OOSTERWOLDE

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Fenerbahçe'de diğer stoperler Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in de sakatlıklarının bulunması nedeniyle defans hattının ortasında Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'nin oynaması bekleniyor.

Sarı - lacivertli kulüpten iki oyuncuyla ilgili resmi açıklama ise henüz gelmedi.

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