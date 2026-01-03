SPOR

SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni transferi Musaba'nın sözleşmesini çıkarttı! İşte sözleşme süresi..

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, kanat hattını güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba’nın serbest kalma bedelini ödeyerek transferi tamamladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Anthony Musaba

Anthony Musaba

HOL Hollanda
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başlarken sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'den de ara transferin ilk hamlesi geldi.

Sarı-Lacivertliler Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Musaba sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Samandıra'ya geçti.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. 4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

SAMSUNSPOR FESHETMİŞTİ

Samsunspor daha önce kulüple ilişkisini fiilen kesen Anthony Musaba ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. 2 Ocak Cuma günü ise Hollandalı futbolcunun Samsunspor'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

