SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni transferi Musaba'nın sözleşmesini çıkarttı! İşte sözleşme süresi..

Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başlarken sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'den de ara transferin ilk hamlesi geldi.

Sarı-Lacivertliler Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Musaba sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Samandıra'ya geçti.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. 4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

SAMSUNSPOR FESHETMİŞTİ

Samsunspor daha önce kulüple ilişkisini fiilen kesen Anthony Musaba ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. 2 Ocak Cuma günü ise Hollandalı futbolcunun Samsunspor'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.