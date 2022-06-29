Son dakika: Fenerbahçe'yi açıkladılar! Jorge Jesus'un istediği golcü ortaya çıktı: Gabriel Barbosa...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direkör Jorge Jesus, yönetime raporunu vermişti. Sarı - lacivertlilerin yeni hocası, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerinin ardıdnan santrfor mevkiine takviye yapılması gerektiğini Fenerbahçeli kurmaylara iletmişti.

JORGE JESUS'UN ÖZEL İSTEĞİ

Bir dönem Flamengo'da görev yapan teknik direktör Jorge Jesus, eski öğrensici Gabriel Barbosa'nın (Gabigol) transferi için harekete geçilmesini istedi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

ESPN'in haberine göre; Jesus'un bu talebini değerlendiren Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için Flamengo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

FLAMENGO SICAK BAKMIYOR

Haberde Flamengo'nun Fenerbahçe'den gelecek olan teklife sıcak bakmayacağı, oyuncuyu bonservisiyle bırakmaya müsaade edeceği ifade edildi.

SERBEST KALMA MADDESİ 33 MİLYON EURO

Flamengo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kontratında 33 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

18 GOL - 2 ASİST

Geçtiğimiz sezon 34 resmi maça çıkan Gabigol, 18 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.



