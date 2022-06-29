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Son dakika: Fenerbahçe'yi açıkladılar! Jorge Jesus'un istediği golcü ortaya çıktı: Gabriel Barbosa...

29.06.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri gerçekleştirilmişti. Bu takviyeler sonrasında santrfor mevkiine de bir transfer talep eden Portekizli çalıştırıcı, yönetime mutlaka alınması gereken golcü oyuncuyu iletti. Jesus, eski öğrencisi Gabriel Barbosa'yı sarı - lacivertlilere kazandırmak istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'yi açıkladılar! Jorge Jesus'un istediği golcü ortaya çıktı: Gabriel Barbosa...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direkör Jorge Jesus, yönetime raporunu vermişti. Sarı - lacivertlilerin yeni hocası, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerinin ardıdnan santrfor mevkiine takviye yapılması gerektiğini Fenerbahçeli kurmaylara iletmişti.

JORGE JESUS'UN ÖZEL İSTEĞİ

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Bir dönem Flamengo'da görev yapan teknik direktör Jorge Jesus, eski öğrensici Gabriel Barbosa'nın (Gabigol) transferi için harekete geçilmesini istedi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

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ESPN'in haberine göre; Jesus'un bu talebini değerlendiren Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için Flamengo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

FLAMENGO SICAK BAKMIYOR

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Haberde Flamengo'nun Fenerbahçe'den gelecek olan teklife sıcak bakmayacağı, oyuncuyu bonservisiyle bırakmaya müsaade edeceği ifade edildi.

SERBEST KALMA MADDESİ 33 MİLYON EURO

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Flamengo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kontratında 33 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

18 GOL - 2 ASİST

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Geçtiğimiz sezon 34 resmi maça çıkan Gabigol, 18 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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