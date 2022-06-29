Son dakika: Fenerbahçe'yi açıkladılar! Jorge Jesus'un istediği golcü ortaya çıktı: Gabriel Barbosa...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direkör Jorge Jesus, yönetime raporunu vermişti. Sarı - lacivertlilerin yeni hocası, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerinin ardıdnan santrfor mevkiine takviye yapılması gerektiğini Fenerbahçeli kurmaylara iletmişti.
Bir dönem Flamengo'da görev yapan teknik direktör Jorge Jesus, eski öğrensici Gabriel Barbosa'nın (Gabigol) transferi için harekete geçilmesini istedi.
ESPN'in haberine göre; Jesus'un bu talebini değerlendiren Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için Flamengo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
Haberde Flamengo'nun Fenerbahçe'den gelecek olan teklife sıcak bakmayacağı, oyuncuyu bonservisiyle bırakmaya müsaade edeceği ifade edildi.
Flamengo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kontratında 33 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon 34 resmi maça çıkan Gabigol, 18 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
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