Son dakika: Fenerbahçe'yi istememişti, kariyerinde dibi görmüştü! Galatasaray, Ömer Faruk Beyaz'a Parçalı formayı ocak ayında giydiriyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını alan ve sarı - lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Burada kariyerinin şokunu yaşayan Beyaz, bu sezon başında Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralanmıştı. Magdeburg'da tutunamayan Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesi feshedilmişti.

"KULÜPLERLE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

Stuttgart, genç futbolcu için yeni bir kulüp arandığını resmi Twitter hesabından, "Ömer Faruk Beyaz, VFB Stuttgart ile antrenmanlara çıkıyor. Aynı zamanda kiralık sözleşmesinin erkenden sona erdirilmesi ve devre arasından sonra maçlara çıkabileceği diğer kulüplerle görüşmeler yapılıyor." bu sözlerle açıklamıştı.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Ömer Faruk Beyaz için sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

OCAK AYINDA RESMİ GİRİŞİM

Sarı - kırmızılıların ocak ayında Stuttgart ile resmi görüşmelere başlayacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.

GOL YA DA ASİSTİ BULUNMUYOR

Piyasa değeri 700 bin euro olan 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de toplam 8 maça çıkmış ancak gol ya da asist katkısı verememişti. Stuttgart'ta 5, Magdeburg'da ise 4 maça çıkan Beyaz, burada da herhangi bir skor katkısında bulunamamıştı.



