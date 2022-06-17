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Son dakika: Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde mutlu sona yakın! Artem Dzyuba'da imza geliyor...

17.06.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve transfer harekatını Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'nın transferleri yeni sezon öncesinde bitirilmişti. Son yıllarda yaşanan gol problemini bu yıl ortadan kaldırmak isteyen sarı - lacivertlilerde gündeme birçok isim gelirken, Rusya'dan ortaya atılan iddia, taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika: Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde mutlu sona yakın! Artem Dzyuba'da imza geliyor...
Artem Dzyuba

Artem Dzyuba

RUS Rusya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Zenit
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Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında 1 yıllığına göreve getirilen Jorge Jesus'un verdiği transfer listesiyle harekete geçen yönetim, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerini tamamlayarak sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı - lacivertlilerde taraftarların soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir golcü hedefi bulunurken, gündeme gelen iddia heyecan yarattı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarından önce transferlerin tamamlanmasını istedi.

JESUS İSTEDİ, YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

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Bu talep doğrultusunda çalışmalarına gaz veren sarı - lacivertli yönetim, son yıllarda yaşanan gol problemini ortadan kaldırmak için harekete geçti.

2 YILLIK SÖZLEŞME

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Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Artem Dzyuba, Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın. Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün, bir süre önce Türkiye'de bulunduğunun altı çizilirken, Sarı-Lacivertli ekip ile 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

MAAŞI AYNI

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Ayrıca transferin tamamlanması halinde Dzyuba'nın maaşının Zenit'te kazandığı ile aynı olacağı belirtildi.

Mayıs ayının sonunda Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Kariyerinde Rusya dışına çıkmayan Dzyuba, geçtiğimiz sezon Zenit ile 39 maçta forma giyerken 13 gol - 10 asistlik performans gösterdi.

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