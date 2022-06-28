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Son dakika: Fenerbahçe, yılın bombasını patlatıyor! PSG'den yıldız futbolcu geliyor...

28.06.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazanmış, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma kadroya katılmıştı. Orta sahaya takviye isteyen Portekizli çalıştırıcının talebi doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı - lacivertliler, dünya devi PSG'de forma giyen Danilo Pereira için görüşmelere başladı.

Son dakika: Fenerbahçe, yılın bombasını patlatıyor! PSG'den yıldız futbolcu geliyor...
Danilo Pereira

Danilo Pereira

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonu için hazırlıklar başlarken, transferde de hareketlilik devam ediyor. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı transfer eden sarı - lacivertliler, Emre Mor'u da kısa sürede açıklayacak. Bu gelişmeler sonrasında listedeki diğer oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi.

3 AYDIR TAKİP EDİYORDU

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı - lacivertli takımı yaklaşık 3 aydır takip ettiği ifade edilmişti.

6 NUMARA İSTİYOR

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Tecrübeli hoca, yönetime verdiği listede 6 numara transferinin önemine vurgu yaptı.

ROTA; FRANSA

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Transfer operasyonuna başlayan Fenerbahçe Yönetimi, Portekizli çalıştırıcının bu talebi sonrasında rotasını Fransa'ya çevirdi.

FENERBAHÇE, PSG İLE MASADA

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Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldızların forma giydiği Paris Saint - Germain'in orta saha oyuncusu Danilo Pereira için harekete geçen sarı - lacivertliler, dev kulüple masaya oturdu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

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Fransız basınının haberine göre; orta sahada revizyona gidecek olan ve maaş yükünü hafifletmek isteyen PSG, oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Haberde sarı - lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

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PSG, Porto'dan 2020 yılında kiralık olarak gelen oyuncunun bonservisini 2021 yılında 24 milyon euro'ya almıştı. Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşma aşamasında olunduğu ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezonda 37 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu, 5 gol kaydetti.

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