Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından aracılar vasıtasıyla taraftarların yeniden göreve gelmesini istediği Ersun Yanal ile ön görüşme gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

JET YALANLAMA

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



