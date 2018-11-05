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Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.11.2018 20:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe yönetimi eski teknik direktörü Ersun Yanal ile ön görüşme gerçekleştiği iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından aracılar vasıtasıyla taraftarların yeniden göreve gelmesini istediği Ersun Yanal ile ön görüşme gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
ersun yanal Fenerbahçe

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