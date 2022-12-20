Son dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı! Joshua King ve Michy Batshuayi, İstanbulspor karşısında galibiyeti getirdi...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte sezonun geri kalanı start aldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de yapılan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Joshua King ile 34. ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. İstanbulspor'un tek sayısı ise 90+3. dakikada Topalli'den geldi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. İstanbulspor ise organizasyona veda etti.

CRESPO'DAN HARİKA ASİST, KING'DEN DÜZGÜN VURUŞ

Karşılaşmanın 31. dakikasında orta sahada topla buluşan Miguel Crespo, ayağının dışıyla savunma arkasına sarkan Joshua King'i gördü. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahası içine kadar giren King, düzgün bir vuruş yaparak ağları sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BU KEZ ASİSTİ KING YAPTI, BATSHUAYI İKRAMI GERİ ÇEVİRMEDİ

Fenerbahçe, golden sonra ataklarını kesmedi ve hemen 3 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı sahasında topla buluşan Attila Szalai, rakip yarı alana uzun bir pas attı. İstanbulspor savunması bu topu uzaklaştırmak isterken hata yaptı ve Joshua King araya girdi. Norveçli yıldız, kendisiyle birlikte ceza sahasına giren Michy Batshuayi'yi gördü. Batshuayi, takım arkadaşından gelen ikramı geri çevirmedi ve meşin yuvarlağı boş kaleyle buluşturdu.

İKİLİ YENİDEN SAHNEDE: KING - BATSHUAYI!

Maçın 54. dakikasında orta alanda topla buluşan ve şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Joshua King, sol kanattaki Batshuayi'ye pasını verdi. Ceza sahasına giren ve bir rakibini çalımlayan Belçikalı yıldız, ayak içiyle ağları sarstı ve farkı 3'e çıkardı.

İSTANBULSPOR'UN GOLÜ TOPALLI'DEN

Müsabakanın 90+3. dakikasında ceza sahası dışından yapılan vuruş direkten döndü. Dönen topu Topalli tamamladı ve skor 3-1'e geldi. Maçta başka gol olmadı.

JOSHUA KING ŞOV YAPTI

Yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Joshua King, fırtına gibi geri döndü. Hazırlık maçlarıyla formunu yakalayan King, İstanbulspor karşısında 1 gol - 2 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların beğenisini topladı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK RESMİ MAÇINDA

Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den kadrosuna kattığı kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon sarı - lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Genç kaleci, müsabakayı gol yemeden tamamladı.

KAPTANLIK BANDINI İRFAN CAN KAHVECİ TAKTI

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın maç kadrosunda yer almaması nedeniyle sarı - lacivertlilerde İstanbulspor'a karşı kaptanlık bandını İrfan Can Kahveci taktı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Ezgjan Alioski, Altay Bayındır ve Arda Güler bu maçta forma giyemedi.

