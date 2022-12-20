SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Son dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı! Joshua King ve Michy Batshuayi, İstanbulspor karşısında galibiyeti getirdi...

Son dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı! Joshua King ve Michy Batshuayi, İstanbulspor karşısında galibiyeti getirdi...

20.12.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte sezonun geri kalanı bugün başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertlilerin ev sahipliği yaptığı müsabakaya taraftarlar ilgi gösterirken, 90 dakikada her iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Karşılaşma; Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve sarı - lacivertliler son 16 turuna yükseldi. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı! Joshua King ve Michy Batshuayi, İstanbulspor karşısında galibiyeti getirdi...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte sezonun geri kalanı start aldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de yapılan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Joshua King ile 34. ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. İstanbulspor'un tek sayısı ise 90+3. dakikada Topalli'den geldi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. İstanbulspor ise organizasyona veda etti.

CRESPO'DAN HARİKA ASİST, KING'DEN DÜZGÜN VURUŞ

AA-20221220-29795395-29795392-FENERBAHCE_ISTANBULSPOR (Large)

Karşılaşmanın 31. dakikasında orta sahada topla buluşan Miguel Crespo, ayağının dışıyla savunma arkasına sarkan Joshua King'i gördü. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahası içine kadar giren King, düzgün bir vuruş yaparak ağları sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BU KEZ ASİSTİ KING YAPTI, BATSHUAYI İKRAMI GERİ ÇEVİRMEDİ

AA-20221220-29795523-29795516-FENERBAHCE_ISTANBULSPOR (Large)

Fenerbahçe, golden sonra ataklarını kesmedi ve hemen 3 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı sahasında topla buluşan Attila Szalai, rakip yarı alana uzun bir pas attı. İstanbulspor savunması bu topu uzaklaştırmak isterken hata yaptı ve Joshua King araya girdi. Norveçli yıldız, kendisiyle birlikte ceza sahasına giren Michy Batshuayi'yi gördü. Batshuayi, takım arkadaşından gelen ikramı geri çevirmedi ve meşin yuvarlağı boş kaleyle buluşturdu.

İKİLİ YENİDEN SAHNEDE: KING - BATSHUAYI!

AA-20221220-29795665-29795663-FENERBAHCE_ISTANBULSPOR (Large)

Maçın 54. dakikasında orta alanda topla buluşan ve şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Joshua King, sol kanattaki Batshuayi'ye pasını verdi. Ceza sahasına giren ve bir rakibini çalımlayan Belçikalı yıldız, ayak içiyle ağları sarstı ve farkı 3'e çıkardı.

İSTANBULSPOR'UN GOLÜ TOPALLI'DEN

Müsabakanın 90+3. dakikasında ceza sahası dışından yapılan vuruş direkten döndü. Dönen topu Topalli tamamladı ve skor 3-1'e geldi. Maçta başka gol olmadı.

JOSHUA KING ŞOV YAPTI

FkcSUfYWIBwfO5u

Yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Joshua King, fırtına gibi geri döndü. Hazırlık maçlarıyla formunu yakalayan King, İstanbulspor karşısında 1 gol - 2 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların beğenisini topladı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK RESMİ MAÇINDA

d3ae9fdf-9c3f-4c09-8277-4c0f4b9f5a2f (Large)

Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den kadrosuna kattığı kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon sarı - lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Genç kaleci, müsabakayı gol yemeden tamamladı.

KAPTANLIK BANDINI İRFAN CAN KAHVECİ TAKTI

AA-20221220-29795665-29795664-FENERBAHCE_ISTANBULSPOR (Large)

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın maç kadrosunda yer almaması nedeniyle sarı - lacivertlilerde İstanbulspor'a karşı kaptanlık bandını İrfan Can Kahveci taktı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

46001527-d675-46ad-8ce0-5dcfd4635171

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Ezgjan Alioski, Altay Bayındır ve Arda Güler bu maçta forma giyemedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalımbay: 'Galibiyeti hak ettik'Çalımbay: 'Galibiyeti hak ettik'
Tribündeki kadın taraftar sevinçten soyundu!Tribündeki kadın taraftar sevinçten soyundu!
Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor!Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası İstanbulspor Joshua King Michy Batshuayi son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri portekizli maçın

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Görüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağız

Görüntüler yayınlandı! Biden'dan çarpıcı açıklamalar: Öldü ama duyurmayacağız

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

'Şike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi!' Türk futbolunda büyük skandal!

'Şike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi!' Türk futbolunda büyük skandal!

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

'Yatak' paylaşımı 'Yok artık' dedirtti!

'Yatak' paylaşımı 'Yok artık' dedirtti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.